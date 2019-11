Milano, Farm 65: per gli amanti della cucina

Uno spazio dedicato alle persone in cui trovare un’ambiente conviviale dedicato al mondo della cucina.

Farm 65 mette a disposizione di tutti dei corsi pensati per approfondire, migliorare e imparare le tecniche e i segreti per preparare menu gustosi che lasceranno gli ospiti a bocca aperta per la realizzazione. La location è progettata per accogliere fino a 24 persone che cucinano singolarmente in postazioni attrezzate per offrire il meglio della tecnologia odierna.

Ma a rendere davvero unici i corsi organizzati da Farm 65 è l’atmosfera che si respira: tutto è pensato per creare momenti di convivialità. Lo spirito gioviale e mai competitivo è ideale per ritagliarsi momenti di relax in cui passare del tempo facendo quello che più si ama fare: cucinare! Che si parta dalla realizzazione di un soffritto, dall’impasto di un dolce da far riposare, dal taglio delle verdure fino ai momenti più cruciali per la realizzazione di un piatto come la cottura e la mise en place, da Farm 65 tutto viene cucinato dall’inizio alla fine da soli, ma sotto l’attenta supervisione degli chef.

I cuochi scelti per gli appuntamenti sono tutti professionisti che amano insegnare e dirigono le classi con passione, disponibilità e con lo scopo di colmare dubbi e rispondere alle richieste dei partecipanti. Le lezioni sono a tema, argomento o menu così che si possa partecipare a singoli appuntamenti o specializzarsi in ciò che più appassiona.