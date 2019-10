Meno cancro ai polmoni con il consumo di fibra e yogurt

C’è una minor prevalenza di cancro ai polmoni con il consumo regolare di fibre e yogurt secondo un ampio studio fatto su varie popolazioni provenienti da Asia, Europa e Stati Uniti.

Le fibre, che si trovano principalmente nella frutta e nella verdura, nonché nei cereali e nei legumi, sono note da tempo per i loro benefici nutrizionali e terapeutici, in particolare sul sistema digestivo.

Questa nuova ricerca condotta dagli scienziati del Vanderbilt University Medical Center (Nashville, USA), dice che una dieta ricca di fibre combinata con un consumo regolare di yogurt può ridurre il rischio di cancro ai polmoni.

Pubblicato sulla rivista JAMA Oncology, questo ampio studio ha esaminato la dieta di 1,4 milioni di adulti. I partecipanti sono stati divisi in cinque gruppi, in base al loro consumo quotidiano di fibre e yogurt.

In una osservazione di 8,6 anni, in media, è emerso che le persone che avevano mangiato fibre e yogurt avevano avuto il 33% minor rischio di sviluppare il cancro ai polmoni.

“Questa associazione inversa era forte ed è stata costantemente osservata tra i fumatori, gli ex fumatori e coloro che non avevano mai fumato, così come tra gli uomini, le donne e le persone con background diversi”, ha detto l’autrice principale dello studio Xiao-Ou Shu. “I nostri risultati suggeriscono un potenziale ruolo protettivo di prebiotici e probiotici contro la carcinogenesi polmonare”, hanno concluso gli autori dello studio.