Torna YouNique Artigianalità d’Eccellenza, a Lugano

Dopo il successo della prima edizione, torna il 16 e 17 novembre 2019 nelle sale neoclassiche di Villa Ciani a Lugano YouNique Artigianalità d’Eccellenza, la mostra – mercato dedicata all’alto artigianato artistico. Con il patrocinio ed il contributo della Città di Lugano e Lugano Region, ideata e curata da Andrea Peri di Target Management, società svizzera specializzata in progetti ed eventi “bespoke” per il mondo del lusso, la manifestazione si rivolge a tutti coloro che cercano l’unicità del manufatto e l’esclusività dell’arte in ogni sua forma, dal design, al fashion, fino agli accessori.

YouNique Artigianalità d’Eccellenza vuole celebrare ciò che si definisce “fatto ad arte”, quel fatto a mano in cui la creatività dialoga con l’abilità manuale, impiegando tecniche antiche che ancora oggi affascinano e interessano, reinterpretandole in forme attuali e innovative.

Durante la due giorni luganese, sarà possibile ammirare, acquistare, ma soprattutto incontrare e osservare gli artigiani mentre danno vita alle loro creazioni dal vivo, comprendere cosa significa essere un maestro d’arte che custodisce storia e tradizioni, ma che vive nel presente e dialoga con la contemporaneità, usando al contempo immaginazione ed esperienza.

44 artieri del lusso si daranno appuntamento a Villa Ciani per raccontare quella speciale passione che rende ogni loro creazione un’opera d’arte.

Inoltre parte del secondo piano di Villa Ciani ospiterà inoltre un approfondimento culturale sempre legato all’artigianato artistico con la mostra L’Artigian Ingegno. Leonardo tra acqua e terra in Friuli a cura di Elena Agosti con la direzione scientifica di Mario Taddei, organizzato da Confartigianato-Imprese Udine. Un ideale compendio a YouNique Artigianalità d’Eccellenza, per celebrare il genio indiscusso di Leonardo a cinquecento anni dalla morte, con le opere di artigiani provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia Orafi, legatori, falegnami, ceramisti, mosaicisti, sarti, fotografi e fabbri, ognuno di loro – partendo da un documento conservato alla biblioteca Ambrosiana di Milano, il foglio 638° V del Codice Atlantico in cui Leonardo studia una strategia per difendere il Friuli dagli assalti dei Turchi agli inizi del ‘500 progettando di costruire una diga – ha creato un’opera che ha come filo conduttore la terra e l’acqua.

Per questa seconda edizione, una importante aggiunta al percorso espositivo è rappresentata dall’ex Asilo Ciani, a pochi passi dalla Villa, un’affascinante struttura anch’essa neoclassica dove i visitatori saranno condotti attraverso un percorso enogastronomico che vuole mettere in evidenza soprattutto le eccellenze vegane, ma non solo, accostando al cibo opere d’arte.

Come l’anno scorso a corollario della manifestazione, YouNique presenta YouNique Classic Rendezvous, un incontro tra alcune delle più belle auto d’epoca di tutti i tempi, che si daranno appuntamento in Piazza Manzoni a Lugano la mattina di domenica 17 novembre 2019 per essere ammirate da cittadini e turisti luganesi

YouNique Artigianalità d’Eccellenza quest’anno supporterà l’Associazione Elisa di Lugano che aiuta i familiari dei bambini malati di cancro in tutti quegli aspetti che non sono coperti dalla sanità svizzera.