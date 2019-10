Al via il Milano Design Film Festival

Il 24 ottobre inizia la settima edizione del Milano Design Film Festival.

Ecco le pellicole e gli appuntamenti in programma per il primo giorno di proiezioni all’Anteo Palazzo del Cinema:

Film di apertura “The Human Shelter” di Boris Benjamin Bertram dove il regista danese ci conduce in un viaggio poetico e antropologico per scoprire cosa le persone definiscono casa. Un documentario che vuole esplorare come lo shelter, il rifugio, possa mutare a seconda delle circostanze. Nel presentare la contemporaneità anche nelle sue forme più estreme – uno studio newyorkese, una baraccopoli o i sei metri quadrati a Tokyo – il regista lancia una riflessione sulla relazione tra l’uomo e la geografia politica, climatica e sociale del suo habitat.

Alle ore 10.00 è prevista una Lecture dell’Architetto Michele De Lucchi che presenterà un aggiornamento del progetto “Earth Stations”

Alle ore 11.30 è previsto un talk tra Rolf Fehlbaum (Parton di Vitra) e Alice Rawsthorn (storica firma del NYT e Guest Curator del MDFF 2019) al quale seguirà la proiezione di “Chair Times. A history of seating”. La pellicola, realizzata in collaborazione con il Vitra Design Museum, racconta attraverso l’esclusiva collezione di sedie di Rolf Fehlbaum l’evoluzione del prodotto industriale, i protagonisti e le avanguardie che hanno fatto la storia del design.

19.00 La proiezione di “Doors. Lualdi Stories” sarà preceduta da un talk con Francesca Molteni (Regista) Patrizia Scarzella (giornalista e autrice) e l’architetto Cino Zucchi

20.30 Alice Rawsthorn presenta la selezione di pellicole da lei curata, a seguire tre film da lei selezionati: “Une ville a Chandigarh” di Alain Tanner, “One Week” di Buster Keaton e “Man with a movie Camera” di Dziga Vertov.

20.30 Proiezione di “City Dreamers” di Joseph Hillel tra le pellicole in concorso per la prima edizione dell’Architecture Film Award, riconoscimento fortemente voluto dalle organizzatrici del festival.

Presso la Fondazione Ordine degli Architetti – alle 19.30 – verrà proiettato “The Black Museum” di Oliver Hardt che racconta non solo l’architettura, ma l’importanza simbolica del National Museum of African American History and Culture a Washington D.C., progettato da David Adjaye.