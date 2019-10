Il Villaggio delle Meraviglie, torna a Milano il parco di Natale

L’atmosfera del Natale torna a Milano, dal 30 Novembre al 6 Gennaio 2020. I Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia ospitano la 13° edizione del Villaggio delle Meraviglie, l’evento di Natale più atteso e più longevo della città. L’iniziativa – ideata e organizzata da Gruppo AO, con la direzione artistica di Ambra Orfei e con il Patrocinio del Comune di Milano – è simbolo indiscusso delle feste più amate da migliaia di bambini e non solo.

Un Villaggio di Natale storico e da record, il primo in Italia e unico nel suo genere: oltre un milione di visitatori nelle passate dodici edizioni, la presenza della pista di pattinaggio da 1.000 mq. coperta e riscaldata più grande del Nord Italia, la giostra Albero più alta d’Italia accessibile anche a persone con disabilità motorie, una Casa di Babbo Natale sempre più grande e pronta ad ospitare migliaia di bambini desiderosi di consegnare la speciale letterina natalizia.

Tante le conferme, ma non mancano le novità. Per tutto il periodo, i Giardini di Via Palestro ospiteranno Il Magico Circo degli Elfi, le Slitte di Babbo Natale, le Pazze Slitte Volanti, il Regno di Ghiaccio, la Pista di Ghiaccio, la pesca al Pinguino, Viaggio al Polo Nord, la Scalata di ghiaccio, la Casa di Babbo Natale, l’Albero di Natale … ma anche le casette dei Dolciumi, il Mercatino degli Elfi e lo street food natalizio, che verrà servito utilizzando bicchieri e posate monouso realizzate in materiale biocompostibile, per un’attenzione maggiore verso la sostenibilità ambientale. Nel villaggio sarà possibile ballare con gli elfi, truccarsi a tema con il Truccabimbi Natalizio e ci saranno tanti momenti di animazione, musica e laboratori.

Il Villaggio delle Meraviglie è unico nel suo genere perché permette a tutte le famiglie di vivere un momento di divertimento e di condivisione all’interno di un paesaggio “fantastico” senza pesare troppo sul portafogli: l’ingresso al parco è libero, la Casa di Babbo Natale e i momenti di intrattenimento sono gratuiti.

La posizione centrale del parco natalizio – con l’accesso diretto alla linea della metropolitana M1 e alle fermate del bus e la vicinanza di Corso Buenos Aires, una delle vie commerciali più lunghe al mondo – lo rendono un luogo ideale per concedersi un momento di relax e divertimento per tutta la famiglia.