NAPOLI Mostra BRANDING DALÍ

Napoli – Palazzo Fondi – 25 ottobre 2019 – 2 febbraio 2020

Salvador Dalí (Figueres 1904–1989) va in scena a Napoli con una mostra inconsueta, ricca di sorprese.

A cura di Alice Devecchi la mostra prende in considerazione una produzione sicuramente meno nota al grande pubblico e mette in luce l’operazione di branding di se stesso, attuata dal genio catalano durante tutta una vita, in anticipo sulla definizione medesima di brand.

Da ammirare preziosi esempi delle sue poliedriche creazioni in ambito di arti applicate, in un percorso che va dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta: pregiate serie grafiche, manifesti, libri, oltre ad oggetti in porcellana, vetro, argento, terracotta, per un insieme di più di 150 opere provenienti dalla collezione privata di uno dei segretari personali di Dalí.