A Milano, letture attraverso i romanzi del ‘900

Nell’ambito della rassegna “Le ragazze raccontano” promossa da MTM-Manifatture Teatrali Milanesi, con un ricco calendario, Atir è presente con una serie di letture attraverso i romanzi del ‘900 che si terranno nella sala La Cavallerizza la domenica sera alle ore 19.30, si parte il 20 ottobre con Mila Boeri e WALDEN di Henry David Thoureau.

La compagnia Atir, ospite per la prima volta nella Sala Cavallerizza di MTM Manifatture Teatrali Milanesi, sceglie per la rassegna “Le ragazze raccontano” sei romanzi del Novecento che toccano temi sempre attuali. Il rapporto tra uomo e natura, l’arte come crescita e salvezza, la guerra, la resistenza, il razzismo, l’emigrazione. Ad interpretarli e dare loro voce sei attrici che collaborano da sempre con la compagnia: Arianna Scommegna, Mila Boeri, Chiara Stoppa, Maria Pilar Pérez Aspa, Matilde Facheris e Sandra Zoccolan.

domenica 20 ottobre 2019

WALDEN – INTO THE WILD

di Henri David Thoureau

La Cavallerizza

Con Mila Boeri

Da Walden – Vita nel bosco

di Henry David Thoreau

Concord, Massachusetts. E’ la fine di marzo del 1845, Henry David Thoreau prende in prestito un’ascia e si dirige nei boschi presso il Lago di Walden, dove intende costruirsi una casa e «vivere in profondità e succhiare tutto il midollo della vita, vivere in modo così risoluto e spartano da sbaragliare tutto quanto non fosse vita».

Ne nasce Walden, opera che racconta due anni di esplorazione, allo stesso tempo, delle profondità intime del proprio io – come individuo e come esponente della mentalità collettiva nazionale – e del mondo esterno naturale.

Walden diverrà il testo a cui, oltre un secolo dopo, si ispireranno tanto i movimenti ecologisti che Gandhi e le controculture contemporanee, divenendo la bibbia dell’anticonformismo, del rifiuto delle leggi ingiuste e di una vita sobria e immersa nella Natura.

La Cavallerizza – domenica ore 19:30

intero 15€ – ridotto scuole MTM, Paolo Grassi, Piccolo Teatro 10€ – ridotto DVA 7,50€

Seguiranno:

domenica 17 novembre 2019

LA MIA STORIA CON MOZART

di Eric-Emmanuel Schmitt

La Cavallerizza

domenica 12 gennaio 2020

LA PIAZZA DEL DIAMANTE

di Mercé Rodoreda i Gurgui

La Cavallerizza

domenica 2 febbraio 2020

UNA SOLITUDINE TROPPO RUMOROSA

di Bohumil Hrabal

La Cavallerizza

domenica 16 febbraio 2020

IL BUIO OLTRE LA SIEPE

di Harper Lee

La Cavallerizza

domenica 15 marzo 2020

FURORE

di John Steinbeck

La Cavallerizza