Vestire le bambine per le Feste di Natale

Sarà l’atmosfera magica, sarà l’arrivo di Babbo Natale… ma le feste natalizie restano il momento più atteso da tutti i bambini. La corsa ai regali e la ricerca dell’outfit perfetto è ormai iniziata. Ecco allora che C’era una volta, il brand italiano di abbigliamento da bambini, offre una selezione di capi pensata per le occasioni speciali.

Con il suo stile raffinato e senza tempo, C’era una volta propone pezzi unici e ricercati, realizzati con tessuti di prima qualità. Il morbido velluto, il leggiadro tulle e il caldo cotone celebrano la spensieratezza romantica del passato. Dal rosso, al bianco, al nero… i colori sono sofisticati come il design degli abiti.

Uno dei capi di spicco della collezione è l’abito in velluto rosso a coste. La sua forma asimmetrica è semplice ma sofisticata e i delicati volant lungo il collo incorniciano i graziosi visi delle piccole principesse. Per chi ama il tessuto delle fate, C’era una volta propone Ottavia dress realizzato in ampio tulle a pois: il sogno di ogni bambina diventa realtà. E per le bambine che amano il glamour e la comodità, c’è il vestito a scacchi rosso e nero, al passo con le ultime tendenze di stagione. A completare la collezione morbidi pigiami per dei sogni d’oro e accoglienti mantelle con dettagli magici in lurex.

C’era una volta non spezza mai l’incanto di far vivere una fiaba a occhi aperti a tutte le bambine.