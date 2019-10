Milano, omaggio a “Mistero Buffo” e Dario Fo

Per la straordinaria ricorrenza dei 50 anni di Mistero Buffo di Dario Fo, rappresentato la prima volta il 30 maggio 1969 nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, e in questi mesi in scena di nuovo grazie a grandi attori come Mario Pirovano (al Piccolo Teatro Grassi dall’8 al 20 ottobre), Lucia Vasini (da novembre in vari teatri italiani), che portano avanti la tradizione della Compagnia Teatrale Fo Rame, insieme alle Compagnie Teatrali sparse in tutto il mondo che hanno ricevuto l’autorizzazione a portare in scena le opere di Dario Fo e Franca Rame; oggi anche la Scuola di Arti Circensi e Teatrali capitanata da Maurizio Accattato vuole rendere un appassionato e gioioso omaggio a questo caposaldo della cultura teatrale moderna.

Lunedì 14 ottobre dalle ore 20 alla Sala I Maggio /Teatro Sassetti, nel cuore del quartiere Isola a Milano, l’omaggio sarà una vera Festa popolare per i 50 anni di Mistero Buffo.

La festa sarà aperta e popolare, proprio come Dario Fo intendeva che dovesse essere il Teatro, e a fare gli onori di casa e accogliere il pubblico ci saranno prima di tutto i PIC, quei bambini con grandi sogni (oggi grandi, ma sognano ancora), che il 27 maggio 2006 accolsero con tanto entusiasmo Dario Fo quando inaugurò la prima edizione del MILANO CLOWN FESTIVAL, la celebre manifestazione diretta da Maurizio Accattato dedicata al clown e al Teatro di strada che da allora si tiene ogni durante il Carnevale. Allora, proprio nella Sala I Maggio – uno dei luoghi più ricchi di storia e cultura popolare del quartiere – nacquero infatti anche i PIC del Pronto Intervento Clown e il celebre Nobel-giullare fu nominato ‘primo PIC’, attorniato da bambini e ragazzi catturati dalla sua incredibile arte affabulatoria.

I bambini di allora sono diventati EXTRA-Ordinaire-PIC, e guidati da Maurizio Accattato alias Moriss, in una formazione d’assalto giocoso internazionale (data la provenienza mista di tutti loro), sono in missione per ‘assaltare giocosamente’ questa città che, come diceva Dario Fo, “si prende tanto sul serio…”

Sarà poi la volta de I PUMI, la compagnia di sedicenti acrobati-clown senegalesi, guidati dal loro maestro keniota, da cui hanno ereditato l’arte dell’acrobatica ma non… il colore della pelle.

Seguirà la Compagnia OMPHALOZ, il duo italo-francese che ha girato per le piazze di tutta Europa, regalando poesia, risate ed emozioni dall’alto del trapezio.

Per rendere speciale questa serata gli attori Lucia Vasini, Mario Pirovano, e lo stesso Maurizio Accattato, saliranno sul palco per raccontare la nascita di Mistero Buffo, la loro esperienza diretta, e alcuni aneddoti per ricordare l’amicizia con Dario Fo e Franca Rame.