Festa dei nonni: la salute in un bicchiere d’acqua

I nonni, una generazione fondamentale nella società, sono più di 12 milioni. Attivissimi, sono diventati decisivi nelle nostre vite. L’80 per cento di loro si occupa dei nipoti fino a quando compiono 13 anni.

Sicuramente i senior di oggi hanno uno stile di vita più sano e attivo ma un problema spesso diffuso è la scarsa idratazione. Gli anziani tendono a non sentire il bisogno di bere, mentre è fondamentale anche per loro assumere almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

Un modo per rendere più gradevole questa sana abitudine è ricorrere all’acqua frizzante.

Secondo una ricerca SodaStream chi possiede un gasatore è portato a bere di più (64%), in media per un italiano un bicchiere al giorno in più del quantitativo solitamente assunto. Il gasatore domestico inoltre evita il costo e il peso delle bottiglie d’acqua comprate al supermercato. Inoltre passare all’acqua del rubinetto è una scelta eco-sostenibile che riduce il consumo e la dispersione nell’ambiente di bottiglie di plastica monouso.

Secondo un dato SodaStream, grazie all’utilizzo dell’acqua del rubinetto e dei gasatori domestici, sono state utilizzate 6 miliardi di bottigliette di plastica in meno dal 2008 a oggi.

Per cui…Il regalo perfetto per i nostri nonni? Un gasatore domestico.