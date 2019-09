Banane in pericolo, un fungo le distrugge

Un virus che circola in tutto il mondo distrugge i raccolti di banane.

Il fungo fusarium ha già distrutto le piantagioni di banane in Australia e nel sud-est asiatico e sta iniziando a diffondersi in Africa e in Medio Oriente. I ricercatori dicono che, anche, in America Latina sta arrivando.

In dieci anni le banane potrebbero scomparire dal mercato, secondo una dichiarazione rilasciata dai ricercatori dell’Università della California.

Il piano dei ricercatori è quello di sviluppare una varietà più elevata di banane, con un sistema immunitario migliore, capace di combattere il Fusarium oxysporum.