Le noci possono aiutare a non aumentare di peso

Le noci possono aiutare ad evitare l’aumento di peso, nonostante siano ricche di calorie. Esse hanno una vasta gamma di benefici per la salute. Ad esempio, l’assunzione giornaliera di frutta a guscio può ridurre il rischio di malattie, come il diabete e il cancro, e di mortalità per qualsiasi causa.

Una porzione giornaliera di frutta a guscio può tenere lontano il peso extra che tendiamo a mettere su, da adulti, secondo uno studio fatto l’anno scorso.

Ora, una nuova ricerca, pubblicata sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health, rafforza questi risultati.

Xiaoran Liu, Ph.D., ricercatore associato del Dipartimento di Nutrizione della Harvard TH Chan School of Public Health, a Boston, MA, con alcuni suoi colleghi, ha esaminato gli effetti del consumo di più noci sul controllo del peso.

Lo studio fatto su più di 140 persone libere da qualsiasi malattia cronica all’inizio dello studio, ha analizzato dei questionari fatti ogni 4 anni, con domande sul peso e sul consumo di noci. Il questionario indagava sulla frequenza con cui i partecipanti consumavano porzioni di noci da 28 grammi.

E’ emerso che l’assunzione di giornaliera di mezza porzione di noci era collegato a un rischio minore di aumentare di 2 o più chilogrammi di peso in un periodo di 4 anni.