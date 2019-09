L’auto è social: i 5 migliori sistemi di infotainment

Entro il 2022 quasi il 90% delle auto avrà un sistema infotainment, queste nuove tecnologie applicate all’automotive non sono solo un vezzo da appassionati. Uno dei principali vantaggi infatti è evitare l’utilizzo improprio del cellulare che aumenta di 4 volte il rischio di incidenti tanto che nel 2018 è stato causa di 36.000 casi registrati.

Proprio per sensibilizzare e informare su queste tecnologie, automobile.it, il sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha realizzato una video guida ai sistemi di infotainment.

Dalla radio al navigatore satellitare, passando per le informazioni in tempo reale su viabilità e condizioni meteo, vengono mostrate le diverse opzioni connesse e intelligenti con le quali si può interagire a bordo, il tutto in totale sicurezza visto che tutte queste operazioni si possono svolgere senza distrarsi dalla guida. Ricevere una chiamata, inviare un messaggio su WhatsApp o impostare la rotta del navigatore sono tutte operazioni che si possono svolgere senza togliere le mani dal volante. Gli attuali sistemi si basano su schermi touch, intelligenza artificiale, riconoscimento vocale, ma le case automobilistiche stanno dedicando importanti investimenti per sviluppare il proprio sistema di intrattenimento, portando queste tecnologie a livelli sempre più avanzati.

La corsa alla dotazione dei sistemi di infotainment ha spinto anche produttori fuori dal mondo automotive, come Apple e Android, ad investire in questo mercato. I due principali produttori di sistemi operativi per smartphone hanno sfruttato le loro conoscenze per rendere i propri device sempre connessi con le vetture. Apple CarPlay e Android Auto permettono al proprio smartphone di visualizzate le icone per le chiamate, per i sistemi di messaggistica, per la musica, Google Maps, quelle riservate al navigatore satellitare, Spotify o Waze.

“Con questo video tutorial vogliamo aiutare chi vuole acquistare un automobile a districarsi all’interno di questo nuovo mondo dell’infotainment digitale. Scegliere il sistema più adatto alle proprie esigenze può consentire di ottenere il massimo da Intelligenza Artificiale (AI), assistenti personali, cloud e realtà aumentata (AR) anche alla guida” ha dichiarato lo staff di automobile.it.

I 5 Migliori infotainment auto

Viene subito da chiedersi quali sono quindi i migliori sistemi di infotainment? Di seguito una classifica dei primi 5 che introduce nel magico mondo delle auto connesse.

Sistema di infotainment Tesla IVI

A svettare in cima è il sistema di infotainment di una vettura che ha fatto dell’innovazione il proprio cavallo di battaglia, la Tesla. Il sistema IVI della Tesla ha ottenuto l’86% di pareri favorevoli da parte dei proprietari della vettura americana. L’enorme monitor touch screen da 15 pollici presente a centro plancia è il vero e proprio centro di comando della berlina. Sono assenti del tutto i tasti fisici, cosa che potrebbe disorientare in un primo momento, ma la loro mancanza è sopperita da un sistema di comandi vocali davvero ben realizzato e da un ottimo feedback del touch screen.

Sistema di infotainment BMW iDrive

La seconda posizione della classifica vede la presenza dell’iDrive della BMW. L’infotainment delle vetture tedesche ha ricevuto l’80% dei consensi e di recente è stato aggiornato alla versione 7.0. Il nuovo sistema è utilizzabile tramite comandi vocali e grazie alla presenza del BMW Intelligent Personal Assistant la vettura è in grado di riconoscere automaticamente le preferenze del guidatore relative a impostazioni di guida, luci interne, temperatura dell’aria e tragitti maggiormente frequentati.

Sistema di infotainment Genesis Display

Il terzo posto nella classifica è occupato dal Genesis Display, sistema di infotainment adottato dalle vetture del gruppo Genesis in Italia presente con Hyundai che ha soddisfatto il 77% dei possessori. La versione top di gamma presenta un sistema di navigazione con schermo touch da 8 pollici che integra tutte le funzioni di navigazione e infotainment, inclusi Apple CarPlay e Android Auto. Tramite il sistema di infotainment è possibile accedere alle opzioni LIVE Services: alle informazioni aggiornate in tempo reale su meteo, traffico, autovelox e ricerche online per luoghi d’interesse e parcheggi disponibili.

Sistema infotainment Sync3 Ford

Alla quarta posizione si trova il sistema Sync3 di Ford, che controlla tutte le modalità relative all’intrattenimento oltre al navigatore. L’infotainment auto è comandato da un monitor touch screen da 8 pollici ad alta risoluzione e capacitivo con funzione pinch & swipe. È possibile comandare il proprio smartphone sia attraverso il controllo vocale delle app del catalogo AppLink, sia grazie al supporto per i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, con i quali si può telefonare, navigare online, inviare e ricevere messaggi, ascoltare musica e ottenere indicazioni stradali in base al traffico.

Sistema di infotainment Fiat UConnect

Al quinto posto della classifica spicca il sistema di infotainment di Casa Fiat chiamato UConnect. La quarta generazione è stata apprezzata dal 72% dei proprietari che hanno elogiato sia la facilità di utilizzo tramite tasti fisici, che la comodità di accedere alle funzioni principali, quali audio e ventilazione, senza particolari complessità. La versione top di gamma dell’infotainment UConnect presenta uno schermo da 8’’ con grafica rinnovata, comandi multi touch e possibilità di connettere il proprio smartphone sia tramite Android Auto che Apple CarPlay.