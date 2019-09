Un pisolino pomeridiano fa bene al cuore

Una nuova ricerca ha trovato che un pisolino diurno, fatto un paio di volte a settimana, è buono per la salute del cuore.

I ricercatori dell’Ospedale Universitario di Losanna, in Svizzera, hanno pubblicato i risultati del loro nuovo studio su Heart .

I ricercatori hanno monitorato 3.462 persone di età compresa tra i 35 e i 75 anni, per quasi otto anni, e hanno scoperto che coloro che avevano fatto un sonnellino una o due volte alla settimana, per un periodo compreso tra cinque minuti e un’ora, avevano avuto il 48% in meno probabilità di avere un infarto, un ictus o l’insufficienza cardiaca, rispetto a chi non aveva fatto questi sonnellini.

Lo studio ha trovato un’eccezione. Per gli adulti di età superiore ai 65 anni, non c’erano stati dei benefici per la salute del cuore dopo un pisolino occasionale. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli adulti più anziani dormono più a lungo rispetto agli adulti più giovani e potrebbero già avere problemi di salute.

Poiché lo studio era osservazionale, esso ha permesso ai ricercatori solo di identificare dei modelli, piuttosto che determinare un rapporto di causa e effetto.