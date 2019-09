Yoga: i 5 benefici nascosti

Meno occhiaie, meno rughe e pelle più luminosa: sono soltanto alcuni dei segreti di bellezza legati alla pratica dello yoga. A rivelarli è Abiby, talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty che proprio allo yoga dedica la beauty box di settembre “Feed your soul”.

Settembre rappresenta il momento ideale per riprendere la propria beauty routine ma è anche il mese più adatto per impegnarsi in nuove e sane abitudini. Tra queste, lo yoga: anno dopo anno, cresce il numero di persone che si dedica a questa pratica che è un toccasana sotto ogni punto di vista. Anche beauty: i benefici mentali e fisici di questa disciplina si legano infatti al benessere del viso, influendo in maniera positiva sullo stato di salute della pelle.

Per questo Abiby, talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty, svela 5 segreti di bellezza legati a questa disciplina: meno occhiaie, pelle più luminosa, più elasticità e meno rughe.

Addio alle borse sotto gli occhi: lo yoga migliora la circolazione corporea e rallenta l’invecchiamento cellulare

Lo yoga è una disciplina che ha un grande impatto sull’intera circolazione corporea, sia quella sanguigna che quella del sistema linfatico. Immaginando il corpo come una grande rete autostradale, dopo ore seduti a una scrivania o dopo un’intera giornata in piedi l’intero sistema ha bisogno di far circolare il traffico in maniera regolare: lo yoga permette di farlo con movimenti lenti e mirati favorendo una buona circolazione sanguigna che rallenta l’invecchiamento cellulare, aiuta ad avere arti meno gonfi ed eliminare le borse sotto gli occhi.

Stop alle rughe: lo yoga aiuta a rilassare i muscoli, anche quelli del viso

Con lo yoga ogni muscolo è stimolato e riattivato. Più forza e resistenza, flessibilità ed elasticità: i primi risultati sono già visibili dopo poche settimane di pratica. Spesso quelli più rigidi e contratti sono quelli della schiena e del collo, che se sforzati possono causare forti mal di testa. Oppure quelli del viso, che invece possono anticipare la comparsa delle rughe.

Lo yoga previene e combatte le infiammazioni, inclusi sfoghi cutanei e acne

Alla base delle infiammazioni possono esserci cause molto diverse tra loro tra cui lo stress; lo yoga aiuta a combatterli sia dal punto di vista corporeo, con l’attivazione e il rilassamento dei muscoli e la stimolazione del sistema circolatorio, sia dal punto di vista mentale, grazie alla meditazione. Anche quelli causati dal sistema digerente possono essere limitati o addirittura eliminati: molte posizioni yoga favoriscono infatti la digestione e il movimento intestinale. Lato “beauty”, uno dei primi benefici è la riduzione e l’eliminazione degli sfoghi cutanei, brufoli in primis.

Lo yoga facilita il sonno ed elimina le occhiaie

Una buona nottata di sonno insieme a una buona idratazione aiutano a ridurre e a prevenire le occhiaie in modo naturale. A volte però è difficile godere di un buon riposo a causa delle giornate frenetiche che viviamo. Diverse posizioni yoga insegnano a governare corpo e mente, a quietare i pensieri e concentrarsi sul respiro e non sugli avvenimenti passati. Queste attività garantiscono un sonno più profondo e ristoratore che aiuta il corpo e la mente a rigenerarsi e ristabilire gli equilibri.

Lo yoga tiene a bada i pensieri negativi per una pelle luminosa

Lo yoga non coinvolge solo il corpo ma prima di tutto mette in moto la mente: è lei che pone i limiti, aiuta a mantenere le posizioni, regola ogni singolo movimento. Lo yoga è quindi un allenamento anche per il cervello e per lo spirito: aiuta a concentrarsi, migliorando la nostra capacità di trovare e mantenere un focus, permette di controllare ed eliminare i pensieri negativi. Così facendo, lascia più spazio alla positività, migliorando anche la flessibilità dei nostri pensieri oltre che quella dei nostri muscoli. Il risultato beauty? Una pelle luminosa e distesa che non conosce stress.

"La pratica dello yoga ha grandi benefici dal punto di vista beauty: insieme ad una routine di bellezza dedicata, aiuta a valorizzare il proprio corpo e soprattutto il proprio viso", sottolinea Valentina Abramo, Brand Partnership Manager di Abiby.