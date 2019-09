La mancanza di vitamina D favorisce la depressione

La mancanza di vitamina D può aumentare il rischio di depressione nelle persone sopra i 50 anni. Lo dice uno studio condotto in Irlanda e pubblicato sul Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine.

Gli esperti della ricerca hanno monitorato 3.965 persone in questa fascia di età, per quattro anni. E’ emerso che i partecipanti con basso contenuto di vitamina D avevano avuto il 75% in più di probabilità di avere la malattia.

La vitamina D può essere utile per prevenire la depressione e anche per aiutare a trattare i pazienti che hanno già la depressione.

Già i testi del Trattato di Ippocrate menzionavano l’abitudine di prendere il sole per migliorare l’umore.

Per gli esperti, le persone con depressione dovrebbero prestare particolare attenzione quando si tratta del livello di vitamina D, così come quelli con malattie croniche come diabete, ipertensione e osteoporosi.

La mancanza di nutrienti è anche associata a una ridotta immunità e a una massa ossea compromessa, che può favorire lo sviluppo dell’osteoporosi. Senza il livello ottimale di vitamina D, solo il 10% – 15% di calcio viene assorbito dall’organismo. Inoltre, l’assenza della vitamina è correlata all’evoluzione del rachitismo e persino di alcuni tumori.

Oltre all’esposizione solare a specifiche aree del corpo, come braccia e gambe, per 15 – 45 minuti, fino alle 10 e dopo le 16:30 senza protezione solare, il livello ottimale di vitamina D può essere raggiunto anche col cibo. Tuttavia, garantire un corretto apporto di vitamina D con il solo cibo è estremamente difficile.