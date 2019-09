Usa, sì alla medicina psichedelica

La Johns Hopkins University, negli Stati Uniti, aprirà il più grande centro di ricerca psichedelica al mondo.

Il dottor Garcia-Romeu ha sottolineato che per molti anni le persone hanno usato certe sostanze a livello ricreativo e in alcuni riti. Tuttavia, queste sostanze hanno anche proprietà mediche.

“Stiamo usando queste sostanze in medicina e le useremo in un luogo dove può essere fatto in sicurezza”, ha affermato il medico.

Mentre alcune sostanze di questo tipo sono vietate, lo studio della Johns Hopkins ha i permessi del governo per il suo uso.