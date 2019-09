Italia paese amichevole per i turisti

Siamo quarti in Europa

Paesi Bassi, Portogallo e Spagna ai primi posti. Bocciate Francia, Ungheria e Svizzera



La maggior parte degli europei e degli italiani hanno finito le vacanze estive e, tornati a casa, è tempo di bilanci e di condivisioni delle esperienze fatte con amici e familiari. Tra le domande più ricorrenti, oltre a un giudizio su alloggio, cibo e posti visitati, c’è anche quella sulla gentilezza delle persone e la disponibilità ad accogliere gli stranieri, ed ecco che l’Italia e gli italiani ne escono più che bene. Infatti, secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it , il nostro è uno dei paesi più accoglienti d’Europa: almeno così la pensa il 67% dei turisti. La Francia, invece, è vista come la meno ospitale.

Il team di Jetcost ha condotto un sondaggio nell’ambito di uno studio più generico sulle esperienze degli europei in vacanza, realizzato intervistando 3.500 persone, tutte di età superiore ai 18 anni e che fossero andate in vacanza almeno due volte negli ultimi tre anni.

A tutti è stato chiesto se gli abitanti del paese in cui erano stati si fossero comportati in modo cordiale ed amichevole, oppure in modo sgradevole e poco ospitale, e queste sono state le risposte dei turisti:

1. Paesi Bassi – 73%*

2. Portogallo – 70%

3. Spagna – 69%

4. Italia – 67%

5. Svezia – 64%

6. Irlanda – 62%

7. Grecia – 56%

* La % riguarda il numero di intervistati che ha giudicato amichevoli gli abitanti di quel paese.

Nello specifico, a tutti coloro che hanno risposto che l’Italia gli era sembrato un paese amichevole, è stato chiesto cosa avevano apprezzato di più degli italiani, e le risposte più comuni sono state:

1. Sono stati molto accoglienti e amichevoli – 49%

2. Hanno cercato di iniziare una conversazione con me – 38%

3. Sorridevano tutti e facevano battute – 30%

4. Hanno cercato di insegnarmi le loro abitudini – 25%

5. Mi hanno invitato ad assaggiare i loro piatti tipici – 17%

Al contrario, i paesi europei giudicati più inospitali o “ostili” per i turisti europei sono risultati:

1. Francia – 47%*

2. Ungheria – 43%

3. Svizzera – 37%

4. Finlandia – 35%

5. Germania – 31%

6. Romania – 30%

7. Russia – 28%

* La % riguarda il numero di intervistati che ha giudicato poco amichevoli gli abitanti di quel paese

Dalle risposte, è emerso che i motivi principali per cui li hanno giudicati così, sono stati: “non hanno fatto uno sforzo per parlare con me” (28%) e “non hanno cercato di capire le mie esigenze” (17%).

Per quanto riguarda i turisti italiani e le loro vacanze in Europa (500 intervistati), il 62% ha dichiarato che quando viaggia all’estero ama fare amicizia con la gente del posto, anche se la stragrande maggioranza (75%) ha detto che preferisce parlare con un connazionale piuttosto che con uno straniero. Solo il 17% preferirebbe non avere a che fare con altri italiani.

Il problema maggiore rimane sempre la difficoltà linguistica: solo il 37% degli italiani, è emerso, si è sforzato in viaggio di comunicare con lavoratori locali del luogo di villeggiatura (dipendenti, personale alberghiero, camerieri, ecc.) nella loro lingua madre.

Un portavoce di Jetcost ha dichiarato: “Non sorprende che l’Italia sia tra i paesi più amichevoli d’Europa, il senso dell’umorismo degli italiani, la semplicità, la solarità e la cordialità sono ben note in tutto il mondo. Ma è interessante notare che agli italiani piace fare amicizia con gli stranieri quando sono all’estero, anche se molti preferiscono ancora unirsi ai propri connazionali”.