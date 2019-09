FORBES WOMEN’S PARTY al BOGA SPACE di Milano

Mercoledì 18 settembre il BOGA SPACE di Milano ospiterà l’evento dedicato alle 100 donne italiane di successo del 2019 selezionate da FORBES ITALIA, il mensile pubblicato da Blue Financial Communication (media company quotata all’AIM ed editrice anche di Bluerating, Private e Asset Class).

Come già lo scorso anno, il magazine dedica una serata esclusiva alle protagoniste della sua selezione, di cui fanno parte star del cinema e note conduttrici tv, designer emergenti, scienziate o icone dello sport ma anche, e soprattutto, imprenditrici e manager di successo, al timone di grandi aziende con un profilo globale o di piccoli family business che hanno contribuito a lanciare e a far crescere, plasmandole con le proprie doti di leader. Sono le 100 italiane vincenti che Forbes Italia ha scelto per rappresentare il meglio dell’Italia al femminile nel 2019.

Tutte donne eccezionali con grande spirito di iniziativa che avranno l’occasione di incontrarsi per conoscersi e scambiarsi sensazioni ed esperienze nel pieno spirito Forbes di networking.

L’evento è ospitato in una location unica nel cuore di Milano, una villa liberty realizzata all’inizio degli anni venti dall’artista e decoratore fiorentino Galileo Chini che deve il suo nome alle tele e alle sculture della Boga Foundation che impreziosiscono i locali, il Boga Space sarà la prestigiosa cornice delle celebrazioni dedicate al meglio dell’Italia femminile dell’anno ancora in corso.

Ad aprire le porte del BOGA SPACE è MANUELA RONCHI, tra le 100 donne selezionate quest’anno da Forbes Italia come ad dell’agenzia di brand positioning Action Agency, che ha la sua sede proprio al Boga Space.

“Sono onorata di poter ospitare l’evento nella nostra sede – commenta Manuela Ronchi – ed è un onore ancora più grande per me essere una delle donne selezionate quest’anno. Donne che tutti i giorni riescono a far convivere una carriera brillante nei campi più disparati e il loro essere mogli, compagne, mamme e amiche. Quello di Forbes Italia è un riconoscimento importantissimo che va a 100 donne forti, indipendenti e coraggiose”.

Questo l’elenco, in ordine alfabetico: Giovanna Adelizzi (Direttore Generale di Sakura Italia); Marilisa Allegrini (Co-Owner e Responsabile Marketing di Allegrini); Lucia Annunziata (giornalista e Direttore di Huffington Post Italia); Antonella Baldino (Direttore Cassa per la Cooperazione Internazionale allo sviluppo di Cdp); Katia Bassi (Chief Marketing Officer di Lamborghini); Francesca Benati (Ad e Dg di Amadeus Italia); Domitilla Benigni (Dg e Azionista di Elettronica); Adele Bilardo Iris Santa (Ad di Racheli); Silvia Bolla (Owner di Nep); Silvia Bolzoni (Fondatrice e Ceo di Zeta Service); Elena Bottinelli (Ad dell’Irccs Ospedale San Raffaele e Irccs Galeazzi di Milano); Marica Branchesi (astrofisica); Tania Cagnotto (tuffatrice); Valentina Calaminici (Dg di Mario Mele & Partners); Rossella Campaniello (Personal Systems Business Director di HP Italy); Marcella Cannariato (Amministratore Unico di A&C Broker); Stefania Caparrini (Owner di Le Antiche Mura); Maria Castelnovo (Ceo di Sibo); Eleonore Cavalli (Art Director di Visionnaire); Mirella Cerutti (Country Manager di Sas Italy); Livia Cevolini (Ceo di Energica Motors); Antonella Cinotti (Direttore Generale di Fratelli Cinotti); Laura Cioli (Ceo del gruppo editoriale L’Espresso); Simona Comandè (Presidente e Ceo Philips Iig – Italia, Israele e Grecia); Paola Cortellesi (conduttrice e attrice); Samantha Cristoforetti (astronauta dell’Esa); Silvia Damiani (Vicepresidente Damiani); Claudia D’Arpizio (Partner di Bain & Company); Valentina De Santis (Ceo di gruppo Metà); Monica Del Naja (Head of digital payments di Sisal Group); Daniela Delledonne (General Manager Italy&Greece di BD); Laura Donnini (Ad di HarperCollins Italia); Chiara Dorigotti (Ceo di Sea Prime); Costanza Esclapon de Villeneuve (Presidente Csc vision); Sabrina Federzoni (Presidente e ad di Monari Federzoni); Cristina Ferrari (stilista e owner di Fisico); Maria Luisa Fontana (Owner di Chemelectiva); Nazzarena Franco (Ceo di Dhl Express Italy); Isabella Fumagalli (Ceo di Bnp Paribas Cardif); Anna Fusari (Responsabile Bei per i rapporti con le banche e le imprese in Italia, Malta, Croazia e Slovenia); Rita Gagliardini (Ad di Enovetro); Sara Gama (calciatrice); Maria Laura Garofalo (Ad di Garofalo health care); Federica Giannattasio (Ad di Iterchimica); Antonella Giannini (Co-fondatrice di Montrade); Paola Giannotti de Ponti (membro del Cda di Tim, Terna e Ubi Banca); Laura Gillio Meina (Country Leader di Boston Scientific Italia); Valeria Golino (attrice); Maria Gorni (Ceo di Ri.Mos); Maria Luisa Gota (Ad e Dg di Fideuram Vita); Lilli Gruber (giornalista e conduttrice); Eva Khoury (interior designer); Maria Luigia Lacatena (Amministratore Unico di Master Italy); Stefania Lazzaroni (Dg di Altagamma); Micaela Le Divelec (Ad di Ferragamo); Diletta Leotta (conduttrice di Dazn); Melany Libraro (Ceo di Subito e InfoJobs); Annamaria Lusardi (economista); Thalita Malagò (segretario generale di Aesvi); Cristiana Milanesi (People & Organization Director di Mars Italia); Elena Miroglio (Presidente di Miroglio fashion); Cinzia Monteverdi (Presidente e Ad di Seif); Francesca Moretti (Ad di Terra Moretti Vino); Costanza Musso (Ad di M.A. Grendi); Elisa Pagliarani (General Manager di Glovo Italia); Roberta Palazzetti (Ad e Presidente di British American Tobacco); Fiorella Pallas (Presidente 100.000 Ripartenze Onlus); Micaela Pallini (Presidente e Ceo di Pallini); Francesca Pasinelli (Direttore Generale della Fondazione Telethon); Sonia Peronaci (scrittrice, cuoca e fondatrice di Giallo Zafferano); Maria Pierdicchi (Presidente di Nedcommunity); Paola Pietrafesa (Ad di Allianz Bank FA); Daniela Pighini (General Manager di Audika c.a.i); Claudia Pingue (General Manager di PoliHub); Olga Polizzi (Deputy Chairman & Design Director di Rocco Forte Hotels); Donatella Raggio (designer); Micaela Ramazzotti (attrice); Ida Ramponi (Dg di Asst Rodhense); Daniela Riccardi (Ad di Baccarat); Elisabetta Ripa (Ad di OpenFiber); Manuela Ronchi (Ad di Action Agency); Katja Rossi (Presidente di Olmar); Chiara Rota (fondatrice di MyCookingBox); Katia Sagrafena (Co-founder e Coo di Vetrya); Marina Salamon (Fondatrice di Altana); Elena Salzano (Ad di Incorerenze); Cristina Scocchia (Ceo di Kiko); Irene Serio (Presidente di OIC group); Claudia Segre (Presidente Global Thinking Foundation); Manuela Soffientini (General Manager cluster Italia di Electrolux); Valentina Sorgato (Ad di Smau); Cinzia Tagliabue (Ad di Amundi Italia); Francesca Terragni (Marketing & Communication Director di Moet Hennessy Italia); Nadia Toffa (conduttrice televisiva); Beatrice Trussardi (imprenditrice, Presidente della Fondazione Nicola Trussardi); Maurizia Villa (Managing Director e Country Chair di Korn Ferry Italia); Ulrika Wikstrom (General Manager di Lancome Italy – L’Oreal); Anna Zegna (Presidente di Fondazione Zegna); Roberta Zivolo (Presidente di Progetto 2000 Coop); Susanna Zucchelli (Direttore Generale di HeraTech).