Dragon Boat: una barca a uso riabilitativo per le donne operate al seno

Una nuova imbarcazione, per l’esattezza una Dragon Boat, da destinare sia a uso sportivo ma soprattutto a uso riabilitativo per le donne in rosa operate al seno.

Acquistata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Falconara Marittima con il contributo della Mutua sanitaria Cesare Pozzo e dell’Università Politecnica delle Marche, la barca sarà inaugurata domenica 15 Settembre 2019 alle ore 10.00 alla Base Nautica in via Monti e Tognetti a Falconara Marittima (AN).

Il progetto nasce per mettere a disposizione della

neonata squadra di Dragonesse operate al seno

che si stanno preparando ai prossimi impegni nel

circuito LILT, un’imbarcazione modello Dragon Boat

di capacità inferiore (dieci posti) a quella già in

dotazione per agevolare gli allenamenti nelle

giornate in cui la presenza delle partecipanti non è

sufficiente a completare la squadra.

La stessa imbarcazione, inoltre, sarà utilizzata nel

circuito riservato alle gare tra i vari Gruppi

Universitari.

Nella foto: Stefano Cherri (Presidente Lega Navale di

Falconara); Daniele Montali (Vice Presidente Lega Navale

di Falconara), Mirella Fava (Coordinamento Donne

CesarePozzo); alcuni soci della Lega Navale e alcune

componenti della squadra di dragonesse

La Dragon Boat è un’imbarcazione di origine

orientale simile a una canoa a forma di drago, lunga

circa dieci metri, utilizzata sia a titolo sportivo con propria federazione, FIDB afferente al CONI e

sia a livello amatoriale in virtù delle sue caratteristiche tecniche vicine alla canoa.

Da oltre vent’anni, inoltre, su intuizione del medico canadese Don Mckenzie, la Dragon Boat ha anche un utilizzo riabilitativo per le donne di tutto il mondo operate di tumore al seno, costituendo una tipologia di riabilitazione alternativa, fuori dagli schemi tradizionali, che

raccomandavano un limitato uso del braccio dopo l’intervento. Inoltre, lo stare in squadra ha da

sempre sortito benefici psicologici notevoli sulle donne accomunate dallo stesso percorso di malattia.

Il Coordinamento Donne della Mutua sanitaria Cesare Pozzo ha voluto fortemente sostenere il progetto della Lega Navale Italiana sezione di Falconara Marittima, con la volontà di portare avanti un programma itinerante su scala nazionale volto alla divulgazione e al sostegno della prevenzione, della cura e della riabilitazione in ambito oncologico come quella svolta sulle Dragon Boat.