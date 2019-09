Ritorna a novembre ‘Milano Music Week’

Tanti i professionisti e le realtà del settore – fra artisti, autori, case discografiche, centri di formazione, promoter, associazioni musicali – ma anche tantissimi appassionati, che si daranno appuntamento a Milano per vivere una settimana all’insegna della musica in tutte le sue diverse sfaccettature.

Fra i primi nomi annunciati della nuova edizione Piero Pelù che negli spazi dell’associazione Rob de Mat sarà protagonista del consolidato appuntamento “MMW Incontra”, il ciclo di incontri in cui artisti italiani e internazionali raccontano al pubblico la propria musica attraverso aneddoti e curiosità. A questo si aggiungerà una tappa del “Benvenuto al mondo tour” che vedrà Piero Pelù esibirsi sul palco dell’Alcatraz martedì 19 novembre.

Sabato 23 novembre sarà invece Levante ad esibirsi in un concerto di punta al Forum di Assago. Proprio la cantautrice, già considerata un’icona pop, lo scorso giugno durante la giornata dedicata alla Festa Internazionale della Musica, ha dato il via al racconto della Milano Music Week 2019 con un’esibizione inedita all’aeroporto di Milano Malpensa realizzata grazie alla preziosa collaborazione di SEA Milan Airports e METATRON. Un evento significativo in uno dei luoghi che meglio simboleggia l’internazionalità e che, nel corso della Milano Music Week, ospiterà altri appuntamenti con l’obiettivo di aprirsi ad un pubblico ancora più nuovo e allargato, consolidando ulteriormente il ruolo di Milano quale capitale dell’industria musicale in crescita ed evoluzione.

“Quest’anno la settimana della musica nasce nel segno dell’internazionalizzazione, di Milano come hub artistico in cui si arriva dal resto d’Italia e dall’estero per produrre musica. Sarà una settimana in cui si celebrano la pluralità e la convivenza di diverse culture unite dalla musica. Inviteremo i milanesi e coloro che arriveranno in città per la Milano Music Week a partire con noi per un giro del mondo in sette giorni, dove ogni musica, ogni artista, ogni cultura merita rispetto e attenzione” afferma Luca De Gennaro, curatore della Milano Music Week e Vice Presidente Talent & Music di Viacom International Media Networks.

Anche per questa edizione, Viacom International Media Networks Italia, azienda guidata dall’A.D. Andrea Castellari, si conferma main partner della Milano Music Week, con i brand VH1 e MTV. La registrazione di un nuovo episodio di “VH1 Storytellers”, lunedì 18 novembre, sarà come di consueto la serata inaugurale della Milano Music Week, artista e location verranno comunicati più avanti. Viacom Italia realizzerà anche un evento a brand MTV ancora in via di definizione.

Dedicato al mondo B2B sarà Linecheck Music Meeting & Festival, main content partner della Milano Music Week per il terzo anno consecutivo. Organizzato da Music Innovation Hub, Linecheck ospita a BASE Milano oltre 2000 delegati del settore, 40% dei quali internazionali, per oltre 70 eventi tra panel, networking session, masterclass. Obiettivo di Linecheck è creare ponti tra industrie creative diverse ma confinanti, tra il business italiano e il resto del mondo. Guest country di quest’anno: il Canada. E alla sera dopo il Music Meeting, il Music Festival: uno showcase diffuso su 10 venues, oltre 50 live, progetti inediti e formazioni internazionali per la prima volta in Italia. Con il motto “Shape Your Future”, ogni anno Linecheck dà appuntamento all’industria musicale italiana per affrontarne i temi caldi, dalle tendenze artistiche, alle strategie commerciali e distributive, non dimenticando una particolare attenzione al valore sociale della musica: sotto il claim “Sounds Like Diversity”, l’edizione 2019 pone particolare attenzione ad inclusione e diversità.