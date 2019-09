Perché si ingrassa col passare dell’età

Molte persone fanno fatica a mantenere il peso sotto controllo quando invecchiano. Ora una nuova ricerca fatta nel Karolinska Institutet in Svezia ha scoperto perché: il ricambio dei lipidi nel tessuto adiposo diminuisce durante l’invecchiamento e facilita l’aumento di peso, anche se non si mangia di più o non si fa esercizio fisico meno di prima.

Per lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, gli scienziati hanno studiato le cellule adipose in 54 uomini e donne per un periodo medio di 13 anni.

A quel tempo, tutti i soggetti, indipendentemente dal fatto che avessero guadagnato o perso peso, mostravano una riduzione del ricambio lipidico nel tessuto adiposo, ovvero la velocità con cui i lipidi nelle cellule adipose vengono rimossi e immagazzinati. Coloro che non avevano compensato questo consumando meno calorie avevano guadagnato peso, in media del 20 percento, secondo lo studio condotto in collaborazione con ricercatori dell’Università di Uppsala in Svezia e dell’Università di Lione in Francia.

Precedenti studi avevano dimostrato che un modo per accelerare il ricambio lipidico nel tessuto adiposo è quello di fare più esercizio fisico. La nuova ricerca supporta questa idea.