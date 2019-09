Erotic Lunch, a Roma si chiude tra eros e gusto la stagione estiva

Una cena con gli artisti, tra cibo e sensualità chiude la stagione estiva dell’Erotic Lunch. Settembre si colora di stuzzicante piacere, spruzzando di note di eccitazione l’atmosfera della capitale. Nello splendido giardino del Rumah | Largo venue a Roma il prossimo 13 settembre, alle ore 21.00, un evento speciale firmato Erotic Lunch.

Gli artisti saranno i commensali ideali di una cena speciale dove le storie s’intrecceranno agli ingredienti per un percorso sensoriale unico lungo il quale il cibo e la sensualità si prenderanno per mano per percorrere insieme la stessa strada, fatta di mistero, teatralità e passionalità. Cinque portate condurranno al piacere del gusto e dell’olfatto, mentre le performance d’arte, il teatro, la poesia e tanto altro accompagneranno all’orgasmo della vista, dell’udito e del tatto per un’esaltazione estrema di appagamento sensoriale.

I dettagli della cena faranno da ingrediente segreto che renderà singolare e indimenticabile la serata, mentre l’accompagnamento musicale dal vivo del violino di Francesca Trovato diventerà la speciale colonna sonora di questo appuntamento esclusivo.

Erotic Lunch è un progetto artistico di Senith che ne cura anche la regia. La drammaturgia della serata di venerdì 13 settembre sarà affidata agli artisti Daina, Dylan, Electra e la stessa Senith, mentre le portate saranno elaborate dalla chef Elena Dal Forno. Il costo della serata è di € 35 con la possibilità di avere una speciale promozione per gruppi minimi di 6 persone. Per info e prenotazioni 3392285458 – eroticlunch.dinner@gmail.com – pagina fb di Erotic Lunch.