Milano, seminario e lectio magistralis con François Jullien

Dall’utopia dell’intimo, indagata nello spazio domestico della Fondazione Adolfo Pini, il giorno successivo, domenica 22 settembre alle ore 11.00, François Jullien passerà all’utopia di un nuovo modo di fare Europa, con una lectio magistralis dal titolo A contrario de l’identité culturelle: explorer les ressources de ce qui fait Europe (A contrario dell’identità culturale: esplorare le risorse di ciò che fa Europa) in Triennale. Torna anche qui il tema dell’altro, là dove la parola identità porta a identico, dunque difficilmente aperto all’altro.

“Non difenderei un’identità culturale (francese, italiana, europea), impossibile da identificare, ma parlerei piuttosto di risorse culturali” – scrive Jullien nel suo libro L’identità culturale non esiste (Einaudi, 2018). In questo senso difendere significa per Jullien non tanto proteggerle quanto sfruttarle. Se si capisce che tali risorse nascono in una lingua come in una tradizione, in un certo ambiente e in un paesaggio, sono anche disponibili per tutti e non appartengono a nessuno in particolare. Le risorse non sono esclusive, come lo sono i “valori”; esse non vanno protette ma distribuite e di questo ognuno di noi è responsabile. In questo momento dove il cosa fa Europa è una domanda a cui nessuno sembra saper rispondere se non con barricate che si ergono proprio sulla difesa dell’indentità degli Stati, Jullien chiamerà la città di Milano a una presa di responsabilità nel distribuire e diffondere quelle risorse che possono renderci europei senza tenerci attaccati ai nazionalismi che ci proteggono dall’altro.