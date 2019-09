L’ATMP Forum accoglie con favore la nomina del Ministro Roberto Speranza al dicastero della Salute

Le terapie avanzate priorità in Italia anche per il nuovo Ministro della Salute

L’ATMP Forum, istituito nel 2017 da MA Provider in collaborazione con il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università del Piemonte Orientale, si pone l’obiettivo consolidare e implementare il ruolo primario dell’Italia negli scenari attuali e futuri delle Advanced Therapy Medicinal Product.

“Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Ministro chiamato ad un compito di grande responsabilità e impegno nel comparto della salute che troppe volte ha dovuto subire negli anni tagli alla spesa e che merita invece oggi di poter contare su un nuovo slancio grazie ai progressi della ricerca medico-scientifica – dichiara Elena Paola Lanati, Direttore dell’ATMP Forum.

In tal senso, appare quanto mai opportuno avviare nel nostro Paese un’accelerazione dell’implementazione delle Terapie avanzate, per poter rimanere al passo con gli altri Paesi Europei. Siamo pronti a illustrare al Ministro Speranza il Primo Report italiano sulle Advanced Therapy Medicinal Product, predisposto grazie al coinvolgimento di attori di rilievo, i quali, analizzando lo stato dell’arte delle ATMP, ne delineano il prossimo futuro, proponendo soluzioni pratiche per garantire un accesso rapido e sicuro ai pazienti, in equilibrio con la sostenibilità economica del Sistema.

Auspichiamo, pertanto, che il Ministro Speranza condivida le finalità dell’ATMP Forum, che mirano a far diventare l’Italia hub di ricerca e leader nel settore, permettendo così di salvare delle vite, per patologie che altrimenti sarebbero incurabili”.