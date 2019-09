Un’installazione che celebra lo splendore della Natura

In occasione del Cersaie 2019, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno in programma a Bologna Fiere dal 23 al 27 settembre prossimo, Tecnografica presenta PLANET EARTH, un’installazione che rende omaggio al Pianeta Terra e al fascino di paesaggi esotici ed elementi naturali.