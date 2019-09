L’Elba in trekking, tutta da scoprire in autunno, tra percorsi di natura, storia e minerali dai mille colori. Da settembre inizia la stagione ideale per gli amanti delle lunghe camminate, per vivere appieno l’isola attraverso sette sentieri di natura incontaminata, minerali scintillanti, curiosità e spiagge in cui sostare per gli ultimi bagni di stagione.

Dalle spiagge e scogliere, risalendo attraverso la macchia mediterranea e i piccoli borghi, fino a toccare le sue granitiche cime, l’isola propone nuovi percorsi da esplorare, per tutti i tipi di esigenze. Nel Mediterraneo non esiste un’altra isola nella quale si trovi insieme una montagna di granito alta più di 1000 metri e, a 2 ore di cammino, una delle zone minerarie più interessanti del mondo. Tra i percorsi suggeriti: il Cammino della Rada, il Trekking tra le vie del granito, l’itinerario di Punta Enfola, il Percorso Capo di Stella.