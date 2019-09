Taste of Roma: dal 19 al 22 settembre si celebra l’alta cucina!

Dal 19 al 22 settembre 2019 si aprono le porte dell’ottava edizione di Taste of Roma, l’evento che ogni anno unisce il buon cibo all’amore per la condivisione.

14 grandi chef della Capitale proporranno un menu degustazione da 4 portate gourmet. Il colore e il suo abbinamento al cibo sarà il tema di questa edizione di Taste of Roma che prenderà vita nel piatto icona che ogni chef realizzerà ad hoc per raccontare l’evoluzione della propria cucina, permettendo a tutti di percorrere un viaggio che risveglierà tutti i 5 sensi.

Numerose le attività che animeranno Taste of Roma 2019:

La Scuola di Cucina darà la possibilità di “mettere le mani in pasta” insieme ai grandi chef. Partner: A Tavola con lo Chef .

darà la possibilità di “mettere le mani in pasta” insieme ai grandi chef. . La BBQ Experience offrirà l’incredibile possibilità di migliorare le proprie abilità e di diventare dei Grill Master. Partner: Weber, Heinz, Munchies e A Tavola con lo Chef .

offrirà l’incredibile possibilità di migliorare le proprie abilità e di diventare dei Grill Master. . Il Salotto del Vino permetterà di salire su un vero e proprio autobus del gusto: uno spazio interamente dedicato a tutti coloro che vorranno approfondire i segreti della vigna. Partner: Trimani e Pasabahce .

permetterà di salire su un vero e proprio autobus del gusto: uno spazio interamente dedicato a tutti coloro che vorranno approfondire i segreti della vigna. . Kids@Taste presenterà numerosi laboratori e attività completamente dedicati ai bambini. Partner: Solaya Communication .

Grande curiosità anche per il “Residence by Zacapa“, il ristorante all’interno di Taste of Roma che ogni giorno vedrà protagonista uno chef romano che elaborerà, in collaborazione con Franco Gasparri – Master Ambassador Zacapa, un menù esclusivo in abbinamento al Rum Zacapa.

Quest’anno per la prima volta una realtà come Italo diventa Partner della manifestazione, il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità “accompagnerà” tutti i suoi viaggiatori a Taste of Roma con uno sconto speciale e riservato per l’acquisto dei biglietti a un prezzo goloso!