Movimento, le app sono utili

Lo sport dà benessere, riduce la mortalità, favorisce la secrezione degli ormoni della “felicità”, rallenta l’invecchiamento cellulare, previene alcune malattie. Fa bene a tutte le età ed è bene praticarlo regolarmente per mantenere una salute ottimale. Tuttavia, non è sempre facile da fare, soprattutto se si è trascorsa la vita senza essere sportivi.

Oggi, le persone anziane possono trovare un aiuto nelle applicazioni online, secondo un recente studio pubblicato su The Journal of Health and Wellness.

Gli sperimentatori hanno studiato 589 anziani sani, che avevano dai 60 agli 80 anni, effettuando diverse valutazioni: sulla motivazione, la sensazione di efficienza, l’intenzione di praticare sport, la pianificazione di attività sportive, l’importanza dell’abitudine nel praticare sport e la proiezione dei risultati negativi.

Esistono moltissime app online o sul telefono che motivano verso la pratica dello sport. Seguire una sfida o un consiglio da parte di uno di esse può essere una buona idea.

Per svolgere un’attività fisica regolarmente, è bene poter variare: palestra, aria aperta, ma anche appartamento, se il tempo non è bello.

Per i più atletici che amano stare in forma, ci possono essere cose utili, come le scale. Senza puntare troppo sul peso, le scale possono dare molte cose interessanti per la forma fisica.