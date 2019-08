Dal 27 al 30 settembre 2019 ritorna Milano CalcioCity

Milano CalcioCity è il primo evento dedicato alla cultura e al gioco del calcio: parlato, raccontato e giocato, in tutte le sue forme.

La manifestazione, con la direzione artistica di Stefano Boeri, Alessandro Riccini Ricci e Pierluigi Pardo, si terrà in Triennale e in varie altre sedi e campi da gioco diffusi in tutta Milano e farà parte del palinsesto YESMILANO.

Milano CalcioCity si dedica al calcio e allo sport, al suo racconto, al gioco e alle sue molteplici forme.

CalcioCity vuole tornare al grado zero del calcio: la strada, le storie, lo stare insieme. Il campo da calcio che diventa una piazza dover far convergere mondi tra loro diversi sempre includendo, mai escludendo e promuovendo valori positivi. Non sarà solo calcio parlato, ma anche giocato. Nelle strade e negli oratori. Ovunque ci sarà un pallone, ci sarà un campo da gioco aperto a tutti.

Numerosi saranno i temi trattati: dalle storie dei grandi protagonisti del calcio di ieri e di oggi al racconto che la letteratura, il cinema, la musica e il teatro hanno fatto di questo sport; dalle forme più ludiche di gioco ai progetti di inclusione sociale nelle periferie e al calcio integrato, dalle squadre dilettantistiche al calcio femminile. L’evento vuole anche essere una riflessione sullo stato attuale del calcio per capire, attraverso talk, proiezioni e incontri, in quale direzione futura stia andando.

Milano CalcioCity sarà un evento diffuso e avrà come sede principale Triennale Milano e coinvolgerà tutta la città e i suoi abitanti: dai giocatori di tutte le età ai tifosi, dalle società sportive ai centri ricreativi, con momenti pensati per famiglie, bambini e ragazzi.

La manifestazione è prodotta da Triennale Milano e Agenzia Creativa Immaginario. Milano CalcioCity è organizzata con il patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza e con la collaborazione delle principali istituzioni calcistiche a livello locale e nazionale come Istituto per il Credito Sportivo, Associazione Italiana Calciatori, Lega Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Pro, Centro Sportivo Italiano, Inter Campus e molti altri.

Il programma della manifestazione sarà presentato a settembre e le anticipazioni saranno pubblicate sul sito www.milanocalciocity.it.