Un instagram wall dolcissimo a Napoli

Colori pastello, arredi in stile urban glam, marmi e dettagli studiati e un inedito social wall per la nuova apertura di Cuori di Sfogliatella a Napoli. Il celebre brand di Antonio Ferrieri apre nella centralissima via Toledo, al numero 271 a pochi passi dalla Galleria Umberto I, del Teatro di San Carlo e Piazza del Plebiscito. Un nuovo punto vendita, il terzo in città, che inaugura anche il nuovo claim dell’azienda: Mettici il cuore sempre. Un chiaro rimando al brand ma anche alla passione che ogni giorno Antonio Ferrieri e tutto il suo team di pasticceri ci mette per sfornare sfogliatelle ricche di gusto. Novità del nuovo locale è un’intera parete dedicata al popolo social: una scenografia di cuori stilizzati e il claim scritto con il neon fanno da quinta e set per le foto. Un invito a fotografarsi e instagrammare la regina indiscussa dei dolci napoletani.

“In linea con una tendenza diffusa a Londra e a Milano, il nostro sarà il primo locale Instagram friendly a Napoli”, spiega Antonio Ferrieri.

Cuori di Sfogliatella è il brand apprezzato per aver dato nuova vitalità allo storico dolce campano, in un percorso di ricerca continua e promozione che è partito dalla sfogliatella salata passando per il gelato, per il Guinness dei primati fino alla creazione di un nuovo classico: la sfogliatella fritta.

Da oltre trent’anni ogni giorno nei laboratori di Corso Novara, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Napoli, prendono forma centinaia di sfogliatelle nella versione classica, sia riccia che frolla, e in tante varianti golose. Dal 1987 Antonio Ferrieri produce e distribuisce il meglio della tradizione pasticciera napoletana sia dolce che salata. Il brand Cuori di Sfogliatella è all’avanguardia nel brevettare nuovi prodotti che consentono un’evoluzione della classica sfogliatella napoletana con oltre 30 gusti differenti.

