L’attività fisica rallenta il declino cognitivo negli anziani

Diversi studi scientifici hanno suggerito che l’attività fisica può rallentare l’accumulo di proteine ​​beta-amiloidi e di proteine ​​tau (due meccanismi patologici coinvolti nella malattia di Alzheimer ), ma il movimento può anche limitare il declino cognitivo legato all’età e, quindi, ridurre il rischio di sviluppare la demenza.

In un nuovo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica JAMA Neurology, i ricercatori hanno valutato l’effetto dell’attività fisica per prevenire il declino cognitivo correlato all’accumulo di proteine ​​beta-amiloidi e all’atrofia cerebrale.

Lo studio è stato condotto su 182 persone, in media avevano 73,4 anni, di cui 56,6% donne, senza compromissione cognitiva al momento dell’inclusione nello studio.

Tutti i partecipanti sono stati seguiti per diversi anni, in media per un periodo di 6 anni. All’inizio dello studio, i ricercatori hanno trovato un’associazione tra attività fisica e rischio cardiovascolare, ma nessun legame tra lo sport e il livello di proteina beta-amiloide.

Col passare degli anni, i ricercatori hanno osservato che una maggiore attività fisica era significativamente associata a un minor rallentamento del declino cognitivo e a una minor perdita di volume del cervello. Questa relazione era indipendente dal rischio cardiovascolare dei partecipanti. Allo stesso tempo, anche un minor rischio cardiovascolare era associato a un declino cognitivo più lento e a una minore atrofia cerebrale.