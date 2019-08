Francesca Nodari presenta: Storia di Dolores

Tra gli appuntamenti del Festival dell’Autobiografia, diretto da Duccio Demetrio, che si svolgerà ad Anghiari dal 30 agosto al 1° settembre, un momento speciale sarà quello di sabato 31 agosto alle 17.30, con la presentazione di Storia di Dolores. Lettera al padre che non ho mai avuto, edito da Mimesis. A presentare il libro al pubblico l’autrice Francesca Nodari che dialogherà con Fabrizio Scrivano, docente di Letteratura italiana all’università degli studi di Perugia.

L’appuntamento, per la sezione Incontri con autrici e autori: libri, ricerche, esperienze, si svolgerà allo Showroom Busatti.

Storia di Dolores focalizza la scelta di raccontare ad altri il proprio dolore, la propria personalissima storia. «Il viaggio catartico di una donna resa vulnerabile da quel plateale, clamoroso rifiuto di paternità» come scrive la psicologa Maria Rita Parsi nella premessa al libro della scrittrice e filosofa Francesca Nodari. Un libro che parla d’amore ma anche di paternità e maternità, di un «non padre» e di una «ex figlia». Un percorso reso possibile anche attraverso i preziosi strumenti della riflessione filosofica. Dolores diventa metafora di una vita all’insegna della negazione e dal rifiuto. Il racconto e la condivisione con gli altri – con i lettori – diventano elemento consolatorio per il superamento del trauma: una lettera dedicata alle donne vittime di violenza in cui l’autrice sceglie di spiegare questa storia dolorosa tramite la forma epistolare.