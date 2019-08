“Una montagna per due Papi” in Marmolada

A 40 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II sulla vetta della Marmolada, lunedì 26 agosto 2019 dalle ore 11.00 si ricorderà questo anniversario con una Santa Messa a Punta Rocca presso la Grotta Cappella della Madonna delle Nevi, dove è ancora conservata la statua consacrata dal Santo Padre nel 1979. L’immagine di quella emozionante visita del Pontefice tra le vette e la neve della Marmolada è impressa nei ricordi di molti. Marmolada – Move to the Top presenterà in questa occasione un video che farà rivivere la giornata del 26 agosto 1979, con i ricordi di Lino Zani, sua guida e accompagnatore in montagna.

La messa sarà celebrata dal Vescovo di Belluno – Feltre Mons. Renato Marangoni e accompagnata dal Coro Parrocchiale San Biagio di Alleghe e e dalla voce di Greta Marcolongo.