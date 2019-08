Calzature: proposte ricche di dettagli e finiture

Elsa Pataky è stata coinvolta nella realizzazione di questa campagna sotto una nuova luce, visto e considerato anche l’esperienza nel suo ultimo film fashion in cui ha mostrato il meglio di sé davanti e dietro le telecamere.

Il brand di calzature spagnolo conferma Elsa Pataky come ambasciatrice della nuova campagna. In tutti questi anni di collaborazione, entrambi hanno dimostrato di formare una combinazione perfetta, basata sugli stessi valori: famiglia, consapevolezza, ecologia, solidità e cultura.

“Versatile”, “trendy” e “audace”: sono gli aggettivi principali che descrivono la collezione FW19 di Gioseppo Woman. L’azienda di calzature spagnola presenta delle proposte ricche di dettagli e finiture, con materiali innovativi e colori originali.

L’animal print è di nuovo una delle scommesse più forti, presente in modelli in stile western come anche in zeppe e chunky sneaker. Stampe leopardo, zebra e serpente nella loro versione più classica o in toni più vivaci come il senape o il rosso. Quest’ultimo, inoltre, è uno dei colori protagonisti applicato a dettagli come nastri, parti posteriori e tacchi.

Troviamo anche opzioni con cui brillare più che mai. Lo Shiny Touch è rappresentato in scarpe eleganti con tacchi metallizzati in oro e piombo e in materiali con finiture laminate, nonché in tocchi lucidi in texture così diverse come il pelo o la pelle crosta.

Nella collezione, poi, la crosta si esplora come base molto versatile che dà come risultato una linea di sneaker casual e stivali e stivaletti più citty con finitura stretch o gambali grinzosi. I toni centrali sono il taupe e il nero, con accenti in blu navy, bordeaux e ruggine.

Il tocco più basic lo dà la linea Dark Utility, presente in modelli di taglio Chelsea con elastici e in stivali con suola track, stile biker e allacciati. Quanto ai materiali, la collezione presenta una grande varietà di pelli: nappa, vernice e altre con diverse texture, in toni scuri e neri.