Rilassarsi in compagnia solo di se stessi

La scelta di viaggiare da soli è sempre meno una necessità dettata dal fatto di non essere in coppia, anzi, è sempre più una scelta consapevole di chi vuole dedicare del tempo a se stesso, trascorrendo una vacanza lontano dagli impegni famigliari e dalla frenesia di quelli lavorativi. A questa tipologia di ospiti il Post Hotel – Tradition&Lifestyle di San Candido dedica l’offerta Single Time.

Lavoro, famiglia, frenetica quotidianità fanno spesso perdere di vista l’importanza di stare bene con se stessi, magari dedicando del tempo a qualche attività rilassante o lasciandosi viziare da qualche coccola di benessere in grado di ricaricare le energie. Riposare indisturbati in camere o suite moderne e accoglienti, dedicare del tempo ad una genuina colazione o un pasto in tutta tranquillità, rilassarsi nuotando in piscina o stando in sauna per poi regalarsi un trattamento o un massaggio nella Spa Vita Alpina. Tutto questo fa parte dell’offerta che il Post Hotel di San Candido ha pensato per creare una piacevole atmosfera per tutti gli ospiti che vogliono trascorrere la loro vacanza in compagnia solo di se stessi. Dedicarsi al dolce far niente, magari attorniati dalla splendida vista circostante di cui si può godere dalla terrazza panoramica dell’hotel, a due passi dalla natura del Monte Baranci, dove passeggiare in tranquillità, e dal centro cittadino di san Candido, chiuso al traffico e caratterizzato da colorati negozi dove poter fare shopping o assaporare qualche specialità locale. È facile ritrovare la sintonia con noi stessi e dimenticare ogni preoccupazione affidandosi alle mani esperte degli operatori della Spa Vita Alpina. Volendo è possibile realizzare un pacchetto di trattamenti su misura di ciascuno e delle proprie specifiche esigenze. Trattamenti pensati per lei e per lui con i prodotti !QMS e Beauty Line, linee specializzate nel trattamento del viso e del corpo, per ringiovanire la cute e rimodellare le proprie forme, valorizzando la bellezza di ciascuno. Le donne potranno scegliere un pacchetto di trattamento Relax Total, mentre è pensato per ‘lui’ il pacchetto Gentlemen Days. Entrambi hanno poi a disposizione numerose tipologie di massaggi, tutti da provare.

Per tutti gli ospiti che decidono di vivere una vacanza Single Time l’hotel offre la possibilità di scegliere qualsiasi tipologia di camera senza vedersi addebitato il supplemento di doppia uso singolo. Numerosi anche i servizi inclusi che contribuiranno a rendere indimenticabile l’esperienza; tra questi aperitivo settimanale e colazione con spumante una volta a settimana, buffet pomeridiano e cene a tema sempre con una particolare attenzione alle intolleranze nei confronti di glutine e lattosio. Inoltre, ogni camera è dotata di un tablet con informazioni sul proprio soggiorno e ogni giorno la reception fornisce la ‘posta del mattino’ con le informazioni sulle attività in programma, il meteo, i consigli e le ricette.