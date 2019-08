Parità di genere: in Italia arriva Keychange

Presentato a Linecheck, la principale music conference in Italia, nel Novembre scorso a Milano da Vanessa Reed, una delle donne più influenti nel mondo della musica internazionale e CEO di New Music USA e già Presidente per 11 anni della PRS Foundation, Keychange si auto-definisce un movimento pionieristico internazionale che vuole contribuire alla trasformazione della industria musicale incoraggiando l’assoluta parità di genere.

Il manifesto di Keychange parte dall’analisi di uno status quo decisamente sbilanciato a favore degli uomini, che oltre a guadagnare mediamente il 30% in più delle colleghe donne, rappresentano anche il 70% del totale degli artisti coinvolti in festival pop in USA e UE. Nel circuito globale di classica contemporanea, oltre l’80% dei compositori le cui opere vengono eseguite sono uomini. nel circuito globale di classica contemporanea.

Il movimento internazionale a supporto di Keychange, impone agli aderenti al programma l’impegno a colmare il gap di genere entro il 2022, puntando ad un deciso 50% di rappresentatività istituzionale, manageriale ed artistica unendo partner attivi in tutti i contesti, dalla pop music alla musica classica, ai media. Investendo in talenti emergenti Keychange incoraggia nel contempo festival musicali, orchestre, conservatori, emittenti, sale da concerto, agenti, etichette. Linecheck, la principale music conference italiana, si è già impegna ad esempio a presentare un programma di conferenze in cui almeno la metà degli speaker coinvolti appartengano alle minoranze di genere e lo stesso farà sul lato artistico, includendo in line up almeno il 50% tra donne, gay e non-binary.

Keychange è gestita dalla PRS Foundation (fondazione legata a PRS For Music, una delle principali società di collecting del diritto d’autore in UK), supportata dal programma Creative Europe dell’Unione Europea, in collaborazione con Musikcentrum Öst,

Reeperbahn Festival, Iceland Airwaves, BIME, Tallinn Music Week, Way Out West, Liverpool Sound City e Mutek. Linecheck entra nel cerchio ristretto di partner del programma Insieme alla SACEM (principale società di collecting francese) e First Music Contact Ireland.

Il progetto ha un interessante aspetto operativo: attraverso lo scouting di personalità internazionali appartenenti a generi sotto-rappresentati nella industry si invitano festival, istituzioni, imprese a dare maggiore spazio al tema della uguaglianza in maniera concreta proprio attraverso un maggiore protagonismo di tali soggetti. In tre anni sono previsti 40 incontri sul tema in tutto il mondo.