Porto Potenza Picena, omaggio a Ferdinando Scarfiotti

A venticinque anni dalla sua prematura scomparsa, lo spazio espositivo MayDay, con il patrocinio del Comune di Potenza Picena e della Regione Marche, omaggia la memoria di Ferdinando Scarfiotti, uno dei più grandi scenografi di tutti i tempi, che ebbe i natali proprio a Potenza Picena. A cavallo tra vita pubblica e privata, in un racconto tessuto insieme alla famiglia, la mostra dipinge un ritratto approfondito del grande professionista delle scene, dalle esperienze di ricerca nell’ambito del teatro fino ai trionfi di Hollywood.

Un percorso costellato di grandi successi e amicizie stellate, testimoniate da oltre quaranta foto d’epoca private e di scena che lo ritraggono assieme ai nomi più noti dello star system americano, in alcuni casi ancora inedite. E poi 15 preziosi bozzetti di scena originali dei suoi più grandi successi, da Toys fino all’Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci che gli valse il premio Oscar e il Nastro D’argento. In via del tutto eccezionale, la famiglia ha acconsentito, per la sera del 10 agosto, all’esposizione delle preziose statuette. Una notte delle stelle, ricca di testimonianze e toccanti ricordi.

INFO

Ingresso libero.

Inaugurazione sabato 10 agosto ore 21.30

Apertura mostra 10 e 11 agosto ore 21.30 – 23.30

MayDay: via IV Novembre, Porto Potenza Picena