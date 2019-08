Tecnologie a sostegno delle disabilità plurime e sensoriali, il punto della situazione

Dal 19 al 21 settembre 2019 si terrà a Roma la seconda edizione dell’International Conference on Assistive Technology and Disabilities(ATAD), il principale evento a livello internazionale evidence based sullo sviluppo e la valutazione di nuovi programmi basati sulle tecnologie assistive per le persone con disabilità intellettive e multiple.

Nell’ambito di ATAD Conference, venerdì 20 settembre 2019, si terrà il convegno “Tecnologie a sostegno delle disabilità plurime e sensoriali”.

Il convegno si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 18:30 a Roma, presso l’Università Pontificia Salesiana e le iscrizioni saranno aperte fino al 18 settembre 2019 .

L’evento è organizzato e promosso dalla Lega del Filo d’Oro – Associazione punto di riferimento in Italia nell’applicazione delle tecnologie assistive per le terapie riabilitative delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali – e dalla casa editrice Springer, in collaborazione con l’Istituto di Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. Inoltre, sono partner dell’evento il Centro Nazionale Malattie Rare, il Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica e l’Istituto Superiore di Sanità.