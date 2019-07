Le meraviglie della Natura incontaminata delle Filippine nelle nuove carte da parati

L’arcipelago delle Filippine è da sempre un luogo affascinante e misterioso, culla della biodiversità. La ricca ed inesplorata natura di questo territorio è protagonista indiscussa delle creazioni di Feanne, la giovane artista filippina che ha firmato le nuove grafiche di carta da parati della serie Collezioni d’Arte di Tecnografica. Sin dalla sua prima infanzia, Feanne ha mostrato un profondo interesse per la rappresentazione di piante ed animali. Oggi, artista specializzata nell’illustrazione dettagliata, ha fatto della sua passione il proprio lavoro. Le opere di Feanne sono un viaggio stupefacente attraverso unavegetazione lussureggiante, in cui vivono indisturbati animali selvaggi, piante autoctone e unaricca fauna marina. La vera ricchezza, secondo la visione di Feanne, è nascosta nelle piccole cose che ci circondano. Attraverso i suoi occhi, infatti, persino una comune foglia può trasformarsi in una vera e propria miniera d’oro di dettagli. È la natura stessa che crea la bellezza. Quando si arreda un ambiente con le sofisticate illustrazioni a china di Feanne – grazie alla forza dei colori, alla grazia dei tratti e all’incanto dei pattern – le pareti scompaiono per lasciare che l’osservatore si immerga in un mondo fatto di foreste rigogliose, popolate dalle più svariate specie di animali esotici.

La collezione si sviluppa in sei soggetti – Egrets, Nautilus, Sabong, Sealife, Tropical Foliage e Visayan Leopard – completamente disegnati a mano e quindi stampati in digitale con l’esclusiva tecnologia SD, che consente un’assoluta cura del dettaglio. Queste grafiche sono totalmente personalizzabili in base alle esigenze del singolo progetto ed ogni referenza è disponibile in ampie palette di colori, anch’esse completamente adattabili allo specifico ambiente da decorare. Inoltre, le opzioni per un risultato ottimale si arricchiscono ulteriormente, grazie alla vasta gamma di finitureofferte: dalla carta da parati idrorepellente per il bagno a quella fonoassorbente per ridurre rumori interni ed esterni, dalla carta ecologica in fibra di cellulosa a quelle tecniche con superfici strutturate ad effetto stucco e tessuto.