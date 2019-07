Gennargentu Trail, domenica 28 luglio

Domenica 28 luglio ad Aritzo è in programma la prima edizione del Gennargentu Trail, manifestazione di Trail (corsa in montagna) che si correrà interamente nel territorio di Aritzo. L’appuntamento per gli iscritti è domenica in piazza Serriu alle ore 08.30 per la partenza della 25 km (dislivello +1300 mt.). Alle ore 09.00 è prevista la partenza per i partecipanti alle15 km (dislivello +750) e alla camminata aperta a tutti di 10 km (dislivello +550).

“Il nostro territorio è diventato in questi anni un riferimento per gli appassionati del turismo attivo” spiega Gualtiero Mameli sindaco di Aritzo. “La nostra amministrazione ha aderito con grande entusiasmo alla prima edizione del Gennargentu Trial, una manifestazione che sta richiamando l’attenzione degli sportivi anche al di là del mare, Il nostro Comune è pronto a dare il benvenuto a tutti i partecipanti con il suo sistema produttivo non solo turistico.”

Il percorso della gara è molto affascinante e anche impegnativo. La cornice è tra le più spettacolari della Sardegna; il Parco del Gennargentu, con i suoi scorci e il suo panorama unico. Si correrà nell’area del monumento naturale “Su Texile” che rappresenta un simbolo di Aritzo e tra i cantieri di Forestas (Alase e Olbeddà), ripercorrendo i cammini de “is niargios” fino alle vette di Funtana Cugnada, raggiungendo la quota massima di Monte Tuvara (1400 metri).

L’evento è organizzato dalla Good Looking Entertainment, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Aritzo, del centro commerciale naturale di Aritzo e in collaborazione con Deriu Sport e Crai Supermercati.

Informazioni e Iscrizioni:

www.goodlooking.it/events.php? id_event=55