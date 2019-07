Nel cuore di Ibiza un concept store che fa rete

Tra le vie del porto di Ibiza si apre una piccola porta e una grande sirena dipinta all’esterno invita ad esplorare uno spazio dedicato al bello, all’etica, alla sostenibilità, alla ricerca ma soprattutto al fare rete tra donne.

Questa è la nuova veste che Barbara Bonner, designer di accessori ed imprenditrice di successo, ha deciso di dare al suo spazio, trasformandolo da mono-brand dedicato alle sue borse ad un concept store dove far vivere le creazioni di brand, per la maggior parte ideati da donne conosciute in rete.

Instagram si rileva positivo perché le connessioni che Barbara ha sviluppato online sono diventate, in alcuni casi, vere e proprie amicizie nella vita reale.

Nel tempo queste nuove connessioni hanno alimentato la voglia di cambiamento e sono state la spinta a trasportare la sua piccola community offline nel centro di Ibiza.

Non un semplice negozio ma un “tempio” di valori condivisi, dove parlare di moda etica e sostenibile, di prodotti originali e di designer emergenti nonché di empowerment femminile. L’impegno di Barbara è proprio quello di sostenere e supportare colleghe imprenditrici nell’intricato mondo del fashion.

Dopo 20 anni di onorata carriera e dopo eventi che l’hanno fatta riflettere sull’importanza del tempo e della qualità della vita, Barbara ha avuto chiara la sua nuova mission: mettere insieme donne creative in modo che collaborino in maniera positiva, creare connessioni e supportare anche con l’aiuto delle sue sessioni di coaching, appositamente dedicate a chi lavora nel mondo del design, della comunicazione e delle arti visive.

L’aria che si respira al BB’s Temple è esattamente questa, un luogo dove le vibrazioni positive aleggiano tra i tessuti, dove lo spirito di collaborazione è un motore ed una spinta importante, dove esposti non ci sono solo abiti ed accessori ma progetti di vite che si sono intrecciate. #Styleyourfreedom è lo spirito scelto per ricoprire le donne non solo di abiti meravigliosi, ma di vestire la loro anima, quella veramente libera da condizionamenti, mode e tendenze effimere e temporanee.

A rappresentare questo luogo, incorniciando il suo ingresso tra le onde del mare, una sirena dipinta magistralmente a mano da Natalia Resmini, illustratrice e surfista italiana, una creatura a metà tra divinità e simbolo del femminile, icona manifesto di questo progetto che non è un semplice negozio. E’ un tempio da visitare dedicato a tutte le dee contemporanee.