Lanciato il Bando 2019 per le borse di Studio IBSA

Gli ambiti di ricerca sono Dermatologia, Endocrinologia, Fertilità/Urologia, Medicina del dolore/ Reumatologia/Ortopedia, più un’ulteriore fellowship che sarà assegnata nell’area che avrà ricevuto il maggior numero di candidature.

“La ricerca scientifica è di importanza vitale ed è imprescindibile per mettere a punto farmaci e terapie per combattere malattie che oggi sono ancora incurabili”, ha dichiarato Silvia Misiti, Direttore di Fondazione IBSA per la ricerca scientifica. “Le fellowship costituiscono un’iniziativa caratterizzante di Fondazione IBSA, attraverso le quali possiamo dare un contributo concreto alla promozione della ricerca scientifica. Sostenere i giovani ricercatori di oggi, significa contribuire ad avere ricercatori affermati domani, il cui lavoro produrrà benefici per tutti. Per questo motivo – ha dichiarato Silvia Misiti – anche quest’anno siamo molto felici di annunciare il nuovo bando.”

A oggi sono state già assegnate 24 borse di studio e sono stati oltre 600 i progetti sottoposti per una valutazione. Secondo un sondaggio della Fondazione [1] , le borse di studio si sono rivelate utili per consentire di continuare l’attività di ricerca (75%), e hanno fornito un supporto economico necessario (69%). Per alcuni (19%), le fellowship hanno consentito di cambiare paese, mentre per altri hanno permesso di cambiare centro di ricerca. Infine, tutti gli intervistati dichiarano che la vincita delle fellowship ha avuto un effetto positivo dal punto di vista umano.

I candidati che desiderano sottoporre la loro candidatura, rigorosamente entro il 31 dicembre 2019, devono avere meno di 40 anni al momento della presentazione della proposta, possono essere di qualsiasi nazionalità e devono aver conseguito una laurea in una di queste discipline: medicina, biologia, farmacia, biotecnologie o bioingegneria. Il bando è aperto a dottorandi di ricerca, post dottorati, assegnisti di ricerca e specializzandi.

Sul sito della Fondazione, all’indirizzo ibsafoundation.org , è possibile scaricare il bando e accedere alla piattaforma online attraverso la quale deve essere inviata la documentazione necessaria.