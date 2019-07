La carta da parati fonoassorbente

Nel mondo dei rivestimenti si aprono nuovi spiragli progettuali: la carta da parati diventa regina dell’interior decoration delineando scenari creativi in continua evoluzione, con soluzioni che uniscono un forte impatto visivo a qualità e funzionalità.

Per far fronte alle richieste più evolute del settore, Tecnografica ha ideato il supporto fonoassorbenteper carte da parati.

I vantaggi: miglioramento del comfort acustico in pochi mm di spessore

Il supporto fonoassorbente è stato studiato appositamente per garantire un elevato comfort acustico in ogni tipologia di ambiente. Questa soluzione innovativa offre l’importante vantaggio di ridurre rumori e suoni, attutiti quando provengono dall’esterno e contenuti quando prodotti negli interni. Il beneficio è rivolto quindi sia ai fruitori dello spazio, sia a chi si trova in ambienti adiacenti.

La struttura di questa carta da parati fonoassorbente, infatti, ostacola il passaggio delle onde sonore, riducendo l’effetto eco e garantendo un incremento dell’isolamento acustico. Per questo la soluzione Soundproof Wallpaper firmata Tecnografica è ottima nell’applicazione in uffici e in tutti quegli spazi dove il rumore può ostacolare il lavoro quotidiano e quindi la concentrazione nell’ambiente in generale.

Il supporto fonoassorbente si può applicare sia a parete che a soffitto, riducendo così i rumori che provengono anche dal piano superiore.

Lo spessore ridottissimo, di soli pochi millimetri, rende questa carta da parati utilizzabile anche in ambienti stretti dove lo spazio è ridotto ai minimi termini.

Lo spazio contemporaneo si trasforma in un mondo da vestire per sentirsi bene e la carta da parati diventa un mezzo espressivo poliedrico e personalissimo. Con Tecnografica, i vantaggi tecnici si uniscono all’ampia scelta di stili e grafiche stampate in digitale in altissima risoluzione, per progetti di interior design dalla valenza estetica unica.

Per questo motivo il supporto fonoassorbente si presta alla realizzazione di esclusive residenze private e di progetti pubblici all’avanguardia, tra cui bar, ristoranti, ospedali, hall di hotel e in qualunque spazio sia necessario intervenire per una riduzione del rumore senza trascurare la bellezza complessiva del progetto. L’eleganza dei soggetti Tecnografica va così incontro al miglioramento del benessere e della qualità della vita, per chi, quei luoghi, li attraversa e li abita quotidianamente.

Il supporto fonoassorbente va ad arricchire ulteriormente la fornita offerta di Tecnografica, composta dai supporti Natural (ecologico, in fibra di cellulosa), H2O (in fibra di vetro, per bagni e interno doccia), Fabric (effetto tessuto), TNT (effetto spatolato) e Skin (superficie liscia).