Economia e Turismo: la piattaforma per gli agenti di viaggio

Gli agenti di viaggio hanno finalmente uno strumento concreto per migliorare il proprio business. Si tratta della piattaforma Office AIAVnata dalla sinergia di più attori: Geoprogress onlus che ha sede presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Associazione Italiana Agenti di Viaggio AIAV, CNA Piemonte, il Politecnico di Torino e Dylog.

Fulvio Avataneo, Presidente AIAV, ha presentato il portale che si compone di più aree: formazione, fiscale e legale, informatica. La parte formativa è erogata da fiscalisti, esperti di marketing, avvocati e specialisti in ambito turistico così da garantire un know-how mirato e adeguato ai diversi livelli di competenza degli agenti di viaggio: sono infatti previsti piani formativi dai più elementari fino a quelli necessari per il conseguimento delle competenze del Direttore Tecnico. Quella fiscale e legale si compone di una banca dati costantemente aggiornata per contribuire alla migliore gestione del lavoro con strumenti specifici e legati alla parte gestionale, alla fatturazione elettronica, allo scontrino elettronico, al protocollo GDPR, ai corsi sulla Legge 81 e ad altri aspetti burocratici. La sezione tecnica, legata all’ambito informatico, si occupa invece delle diverse utility.

“Obiettivo della piattaforma”, sottolinea Fulvio Avataneo “È far confluire in un unico luogo digitale necessità e opportunità per chi lavora nel turismo e in questo Dyalog, società leader in ambito di servizi e soluzioni software, è il partner ideale perché ha l’expertise e gli strumenti gestionali necessari alle agenzie di viaggio, agli alberghi, ai ristoranti: settori che, se collegati in maniera efficace tra loro, sono la base di un turismo più facile e meno costoso”.

I risultati della piattaforma saranno resi noti al Ttg Travel Experience di Rimini del prossimo ottobre insieme con la presentazione di un nuovo portale dedicato alle piccole e micro imprese dell’outgoing.