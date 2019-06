Melograno e acido ialuronico alleati speciali per il natural glow

Freschezza e natural glow: il must per l’estate 2019 in fatto di skincare è valorizzare la naturale luminosità della pelle utilizzando pochi prodotti e semplici accorgimenti. Le regole d’oro per ottenere l’effetto “natural glow” sono ormai diventate parte della filosofia beauty: detergere la pelle con cura, eliminando make up ed impurità che si depositano quotidianamente sul viso; esfoliare per una pulizia ancora più profonda; idratare e nutrire stimolando la naturale produzione di collagene.

Alleato perfetto per la nuova frontiera della beauty routine estiva è il melograno, frutto che, già considerato miracoloso nell’Antica Grecia, vanta molte proprietà benefiche grazie alla presenza di antiossidanti, vitamine, proteine, potassio, manganese e zinco. Un ingrediente versatile, con azioni nutritive e lenitive, che aiuta a rendere la pelle elastica e morbida in modo naturale.

Per questo Abiby, talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty, propone nella sua “Summer Hits”, la beauty box di luglio completamente dedicata all’estate, proprio un prodotto a base di melograno: Hyaluronic Serum 200 di Evolve Organic Beauty, potente siero ultra concentrato all’acido ialuronico ed estratto di melograno. Caratterizzato da una texture leggera e una formula oil free che lo rendono ideale per tutti i tipi di pelle, soprattutto nel periodo estivo, lo Hyaluronic Serum 200 rimpolpa la pelle e la rende luminosa e levigata, assicurando una bellezza al naturale. L’acido ialuronico puro contenuto nella formula penetra in profondità e stimola la naturale produzione di collagene, mentre l’estratto di Melograno biologico assicura una natural glowy skin anche nei mesi più caldi, addolcendo la pelle e proteggendola dall’invecchiamento cutaneo.

Un hero product pluripremiato organico, vegan, eco-friendly realizzato da Evolve Organic Beauty, il marchio inglese specializzato in prodotti di bellezza naturali e hand-made, che arriva ora direttamente nelle case delle beauty-addicted italiane grazie ad Abiby, che mese dopo mese realizza le Beauty Box in abbonamento con un tema sempre diverso, seguendo le tendenze del momento e selezionando i migliori prodotti premium di make-up e skincare.

“Con l’estate è arrivato il momento di tornare a splendere. Con questo obiettivo abbiamo selezionato Hyaluronic Serum 200 e gli altri prodotti a sorpresa contenuti nella box #Summerhits: risvegliare la naturale luminosità della nostra pelle. La scelta di una realtà come Evolve Organic Beauty nasce dalla volontà di collaborare con partner eccellenti ed attenti ad ogni parte della filiera produttiva. Evolve è un marchio handmade di alto livello, attento ai valori di sostenibilità e all’utilizzo di ingredienti totalmente naturali. Abiby sposa completamente la filosofia di questo brand e lo fa portando a casa delle clienti il suo prodotto di punta”, sottolinea Valentina Abramo, Brand Partnership Manager di Abiby.

La Beauty Box di luglio “Summer Hits” sarà acquistabile online fino al 12 luglio, oltre al siero di Evolve Organic Beauty la box contiene altri prodotti non ancora rivelati per lasciare alle clienti che la riceveranno il gusto della sorpresa. Tramite le box di Abiby, le clienti hanno infatti la possibilità di scoprire e conoscere nuovi brand per la propria beauty routine, dalle creme corpo alle lozioni per capelli, grazie a collaborazioni non soltanto con marchi di fama internazionale ma anche con case di produzione e brand di nicchia non ancora presenti sul mercato. Il tutto ad un prezzo competitivo: a partire da 24,90 euro al mese per confezioni che contengono prodotti dal valore complessivo che supera i 90 euro. Basti pensare che, disponibile in Italia unicamente online tramite rivenditori selezionati, lo Hyaluronic Serum 200 di Evolve ha un prezzo – da solo – di 36 euro. Successivamente, il prodotto potrà essere riacquistato nell’ecommerce di Abiby.