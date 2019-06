Una vacanza fa bene anche al cuore

Uno studio pubblicato sulla rivista Psychology and Health, ha confermato che qualsiasi tipo di vacanza è in grado non solo di alleviare lo stress, ma anche di ridurre i rischi di avere malattie cardiovascolari.

Nello studio, le persone che erano andate in vacanza più frequentemente negli ultimi 12 mesi avevano avuto un rischio ridotto per la sindrome metabolica, ha notato Bryce Hruska, assistente professore nella Syracuse University, negli Stati Uniti.

La sindrome metabolica è un insieme di fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Le persone con questa malattia hanno un rischio più elevato di essere colpiti dalle malattie cardiovascolari.

I segni della sindrome metabolica comprendono una circonferenza addominale di 90 centimetri per i maschi e 80 centimetri per le femmine. Anche avere una pressione sanguigna superiore a 130/85 mmHg, il colesterolo HDL inferiore a 40 e 50 (per pazienti di sesso femminile), i trigliceridi oltre 150 e livelli di zucchero nel sangue a digiuno superiori a 100, caratterizza le sindromi metaboliche.

Per lo studio, i ricercatori hanno incluso 63 dipendenti idonei per delle vacanze pagate. I partecipanti sono stati sottoposti a esami del sangue e hanno completato un test per valutare i comportamenti messi in atto in vacanza negli ultimi 12 mesi.

I risultati dello studio hanno mostrato che il rischio di sindrome metabolica era diminuito di quasi un quarto con ogni vacanza aggiuntiva fatta dai partecipanti.