Sport leggero e menu light per superare la prova costume

Tre piatti a ridotto contenuto calorico della nuova linea M’ama di Gourmet Italia, una mezz’ora di sport leggero da praticare in pausa pranzo o prima di cena e i consigli per dimagrire di una esperta di nutrizione. Ecco come superare con successo la prova costume

Ci stiamo avvicinando al momento delle vacanze estive ma abbiamo ancora qualche settimana per preparare il nostro fisico, modificando un po’ le abitudini alimentari e introducendo una mezz’ora di sport leggero ogni giorno.

Per perdere peso senza fatica e senza rinunce drastiche Gourmet Italia, con l’aiuto dell’esperta di nutrizione, la dottoressa in medicina e Diet Coach Barbara David, ha individuato alcuni utili suggerimenti.

Tra i tanti piatti pronti Gourmet Italia, ha selezionato il menu perfetto per 3 sport leggeri da praticare in pausa pranzo o prima di cena. Yoga, Pilates e camminata veloce: ad ognuna di queste attività fisiche leggere ha abbinato un piatto M’ama pronto in pochi minuti, in grado di saziare senza appesantire.

Gnocchi di patate al pomodoro e Pilates

Un classico della cucina italiana da sole 113 calorie, gli Gnocchi di patate al pomodoro, e uno sport, il Pilates, perfetto per tenersi in forma senza troppo sforzo. Durante l’inverno capita di impigrirsi per il freddo e magari trascorrere la pausa pranzo in ufficio o in un bar a breve distanza chiacchierando con i colleghi anziché fare una lunga passeggiata o andare in palestra. Così chi non ha un metabolismo perfetto tende ad ingrassare. Ma se d’inverno ci sono maglioni e cappotti che mascherano in parte la nostra silhouette, in primavera e d’estate, con gli abiti leggeri, il fisico torna in evidenza. Abbiamo ancora qualche settimana di tempo prima delle vacanze. Ecco, quindi, l’occasione giusta per smaltire senza troppa fatica i chili di troppo.

Il Pilates è lo sport ideale. Diversi anni fa, quando è sbarcato in Italia dagli Stati Uniti, è diventato subito una moda. Ma ancora oggi è molto apprezzato, a testimonianza del fatto che funziona alla grande. Il Pilates mira essenzialmente a rafforzare il corpo, a modellarlo e a correggere la postura. Il lavoro, che si concentra sulle regioni addominali e dorsali, è fatto di movimenti lenti da praticare con grande concentrazione badando soprattutto alla corretta respirazione. Il metodo mira ad allenare tutto il fisico attraverso esercizi a corpo libero o eseguiti mediante l’ausilio di speciali macchinari. E’ ideale per la pausa pranzo.

Dopo esserci esercitati per una mezz’ora è preferibile consumare un pasto leggero, magari soltanto un primo come gli Gnocchi di patate al pomodoro di Gourmet Italia. Preparati con patate e pomodoro, pronti in 5 minuti nel microonde, sono perfetti anche per i vegetariani.

Tagliatina di pollo con verdure grigliate e Yoga

Ecco un altro piatto molto adatto ai mesi estivi: la tagliatina di pollo con le verdure grigliate contiene meno del 33% di grassi ed è perfetta dopo aver praticato yoga. Esistono moltissime varianti di yoga, dalle più leggere alle più impegnative. Questa pratica consente di utilizzare tutti i muscoli del corpo. L’Hatha Yoga, in particolare, consente di mantenere il corpo in condizioni fisiche ottime. Se praticato con costanza aiuta a migliorare postura e forma fisica puntando sull’armonia tra corpo e mente. Le varianti più energetiche sono adatte a smaltire i chili di troppo recuperando una silhouette perfetta.

Il pollo è una carne bianca e magra indicata in tutte le diete. Le verdure grigliate sono il contorno perfetto: melanzane, zucchine, pomodori e peperoni sono le verdure selezionate per questo piatto gustoso e leggero di Gourmet Italia. Adatto alle temperature più elevate.

Riso Venere con gamberetti e Fitwalking

Solo 154 calorie, 5 minuti nel forno a microonde ed ecco pronto un gustoso primo da consumare in ufficio in pausa pranzo. Naturalmente dopo essere usciti per una passeggiata un po’ speciale: la camminata veloce, nota anche come fitwalking. C’è chi ha perso parecchi chili in pochi mesi con questa tecnica che evidentemente è in grado di bruciare molti grassi. Ma cos’è esattamente il fitwalking? Potremmo definirlo una sorta di camminata con una marcia in più. Questa disciplina è stata ideata da Maurizio Damilano, medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia alle Olimpiadi del 1980, che sostiene: “Fare fitwalking significa rendere un gesto naturale come il cammino efficace ed efficiente”. Il fitwalking si può praticare ovunque, al parco o per strada, in montagna, al mare o in città. L’importante è utilizzare scarpe adatte e comode, che si possono tenere comodamente in ufficio.

Ma come si pratica questa camminata veloce? Basta, ad ogni passo, appoggiare prima il tallone, poi bene a terra la pianta del piede come se fosse un timbro e infine dare una spinta fino alla punta dell’alluce, facendo oscillare le braccia, stese lungo il corpo o piegate. Per imparare ed acquisire fluidità di movimenti basta guardare qualche tutorial su YouTube. Il fitwalking, se praticato correttamente e con costanza, è molto efficace per perdere peso e al tempo stesso tonifica i muscoli. È adatto a tutti.

Dimagrire è facile con i consigli del medico e Diet Coach Barbara David

Prima di tutto sfatiamo il mito che per dimagrire occorrano diete drastiche che tolgono quasi tutti i cibi lasciandoci con un senso perenne di fame. “Il tempo delle diete da fame è ormai tramontato”, ci rassicura la dottoressa Barbara David. “Infatti, grazie ai sempre più approfonditi studi sulle dinamiche alimentari, si è arrivati a comprendere perfettamente il meccanismo della fame e come gestirlo. Innanzitutto bisogna considerare che non mangiare quando si ha fame innesca delle dinamiche psicologiche pesanti che vanno ad incidere sulla personale gestione del cibo”. In altre parole, una volta che si smetterà la dieta drastica, non si sarà più in grado di fidarsi delle proprie sensazioni con il rischio di essere portati a mangiare anche quando non si avrà fame. “Per evitare tutto ciò”, prosegue Barbara David, “è fondamentale sempre, ma soprattutto nei periodi di dieta, non arrivare mai a sentirsi affamati. Non giungere famelici al momento del pasto diventa una priorità: consumare frequenti spuntini, sempre sani e bilanciati, eviterà che si manifesti la sensazione di ‘fame vera’ dovuta ad una caduta glicemica. Nei periodi di dieta occorre mangiare quando si ha fame e fermarsi quando si è sazi. Frutta, yogurt e barrette energetiche ben calibrate consentiranno di raggiungere il proprio obiettivo”.

L’acqua e le verdure: due preziosi alleati per smaltire i chili di troppo

Ecco un altro consiglio importante: “Spesso si pensa di avere fame e invece si tratta solo di una condizione di disidratazione non compresa dalla mente razionale: quindi consiglio di bere acqua prima del pasto e prima di ogni spuntino”, ci dice Barbara David. “L’acqua aiuta anche a smorzare la fame nervosa, quella fame cioè non reale ma dovuta ad ansia, nervosismo o stress. È bene prendere l’abitudine di bere, mezz’ora prima dei pasti, almeno tre bicchieri d’acqua a piccoli sorsi”.

Oltre all’acqua, le verdure sono un altro grande alleato della forma fisica. “Suggerisco di cominciare il pasto sempre da un abbondante piatto di verdure e quindi proseguire con il primo piatto o con il secondo, come si preferisce”, spiega la dottoressa in medicina e Diet Coach. “Iniziare dalle verdure, infatti, ci permette di arrivare al piatto principale praticamente già sazi e quindi di dimezzare le porzioni alle quali ci eravamo abituati”. Spesso, infatti, mangiamo molto di più di quello che il nostro fisico richiede e l’abitudine a consumare porzioni sempre più grandi porta inevitabilmente al sovrappeso.

Ed ecco un trucco fondamentale per dimagrire: “Il 90% del gusto lo dà il primo assaggio, pertanto non soffochiamo la nostra golosità ma assaggiamo quello che più ci piace, anche un dolce, limitandoci appunto nelle quantità. Con un semplice assaggio si avrà la pienezza del gusto con una netta riduzione delle calorie”.

Un dato importante è che spesso il sovrappeso è indice di una vita senza interessi e senza passioni: “Chi ingrassa spesso conduce una vita chiusa, troppo stretta, fatta di obblighi e rinunce. Rimandare il piacere non fa altro che rinforzare un processo di ribellione. E da qui scatta la molla a sgarrare con l’alimentazione, a mangiare troppo e male. È utile in questo caso provare ad uscire dalla propria quotidianità, ad ampliare lo sguardo, a cercare un profondo senso di appagamento non solo dal cibo ma anche dagli altri sensi: oltre al gusto, ci sono la vista, il tatto, l’olfatto, l’udito, tutti sensi da vivere con pienezza. Fare una lista di attività che ci piacciono e concedercene almeno una al giorno è un buon inizio. In questo spazio di tempo quotidiano ci si concentrerà sulla propria attività preferita e non sul cibo, sintonizzandoci con la nostra parte più istintiva. Così facendo, tornare in forma sarà solo una piacevole conseguenza del proprio appagamento… di vita!”, conclude Barbara David.

Diamo più spazio, quindi, alle nostre passioni e ai nostri sogni. E, intanto, scegliamo alimenti meno calorici ed ugualmente gustosi come ad esempio quelli di Gourmet Italia che vi abbiamo presentato, puntando anche su una leggera ma costante attività fisica.