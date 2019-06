Meeting Nazionale delle Comunità dei Borghi Autentici d’Italia (27/30 giugno)

Dal 27 al 30 giugno prossimi “Sulla cura della casa comune” con musica, incontri, presentazioni di libri e street food

Sarà il caratteristico comune viterbese di Oriolo Romano a fare da palcoscenico da giovedì 27 a domenica 30 giugno prossimi, al Meeting nazionale delle Comunità dei Borghi Autentici d’Italia. Un importante momento di riflessione dedicato alla “cura della casa comune”, con evidente richiamo all’enciclica “LaudatoSi'” di Papa Francesco. Un flusso di spunti, suggestioni e testimonianze per delineare quel difficile intreccio che oggi intercorre tra qualità ambientale, stili di vita e futuro delle comunità locali. Di fronte all’evidenza dei cambiamenti climatici vi è l’assoluta necessità di diffondere una logica resiliente, ispirata al fervido attivismo di Greta Thunberg. Superare le rigidità locali e individuali, insomma, per contribuire con azioni mirate e responsabili ad invertire la rotta del declino ambientale e promuovere la coesione e la solidarietà diffusa. L’inaugurazione del Meeting avverrà giovedì 27 giugno alle 19.30 in Piazza Umberto I e già da giovedì alle 19.00 saranno attivi gli stand enogastronomici. Quattro i focus principali di approfondimento previsti nella Sala degli Avi del cinquecentesco Palazzo Altieri, Polo Museale del Lazio: si inizierà venerdì 28 giugno dalle 10.00 alle 13.30 con“Laudato si – le Comunità locali impegnate nella cura della casa comune” con interventi di Paolo Trianni, Daniela Padoan, Walter Ganapini, Giorgio Zampetti, PierluigiSassi, Adriano Paolella e Ivan Stomeo coordinati da Antonio Cardelli; si proseguirà poi nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, con “I bambini devono ritornare a giocare perstrada nei borghi”, in cui si alterneranno Alessandro Bosi, Alessandra Troncarelli,Francesco Fulvi, Roberta Olivero, Valentina Ghio, Maurizio Capelli e Viviana Luongo,sotto il coordinamento della Presidente dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia, Rosanna Mazzia. I focus riprenderanno quindi il sabato mattina dalle 10.00 alle 13.30 (“Riduzione delle disuguaglianze per aprire nuove prospettive di crescita e democrazia nel Paese e nelle comunità locali”, con Anna Lisa Mandorino, Sabina De Luca, Mario Agostinelli, RosannaMazzia, Luciano Mazzoni Benoni e Angelo Moretti) per terminare nel pomeriggio, dalle15.30 alle 18.30, con “Mobilità dolce per una mobilità sostenibile” con la collaborazione dell’Alleanza per la Mobilità Dolce e gli interventi di Anna Donati, Alessandra Bonfanti,Cristina Tullio e Sandro Polci coordinati da Luca Di Domenico.

Diversi, ovviamente, gli eventi che faranno da contorno all’intero meeting. Non solo gli stand delle varie delegazioni regionali dei Borghi Autentici con vendita, degustazione e street food di prodotti tipici, infatti, ma anche giochi di strada e giochi antichi, alla Faggeta di Oriolo Patrimonio UNESCO, presentazioni di libri (Fabio Baloccoe Franco Arminio) e tanta musica, proposta dalla Banda Municipale di Oriolo, dallaBanda Rulli Frulli, dal gruppo folcloristico “La Racchia di Vejano”, dall’OrchestraPopolare “La notte della Taranta” e da Progetto Musicale Accipiter. Un fine settimana intenso per favorire il coinvolgimento e l’aggregazione popolari, diffondendo quella speranza e quella tenacia che da sempre contraddistinguono tutte le Comunità del Bel paese e che l’Associazione Borghi Autentici d’Italia ha voluto intercettare fin dalla sua nascita.Perché la riscoperta dei singoli borghi deve passare attraverso un modello di sviluppolocale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle persone e attento alla valorizzazione delle identità locali. Il meeting di Oriolo, in definitiva, quale effige più tangibile della filosofia dei Borghi Autentici, ma anche quale testimonianza di una proficua sinergia istituzionale in virtù del sostegno della Regione Lazio, del Comune di Oriolo Romano,della Pro Loco di Oriolo Romano e dell’Associazione Culturale Oriolo Romano –Sagra del Fungo Porcino.

