IL nuovo farmaco che previene la diffusione del cancro e riduce il tumore

Un nuovo farmaco sviluppato dall’ospedale universitario Vall d’Hebron di Barcellona previene la diffusione del cancro e riduce il tumore, bloccando la proteina LIF.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, dice che il farmaco ha superato tutte le fasi precliniche e la prima fase della sperimentazione clinica è in corso (alcuni pazienti sono già stati trattati con gli inibitori LIF a Barcellona, ​​New York e Toronto).

La dott.ssa Joan Seoane, direttore del Programma di ricerca, insieme al suo team, è stata la prima a collegare LIF al cancro e ha dimostrato che il suo blocco elimina le cellule staminali tumorali e previene la ricomparsa dei tumori.

“Alcuni tumori hanno un alto livello di LIF, e in questi casi LIF promuove la proliferazione delle cellule staminali tumorali. Il blocco di LIF elimina queste cellule e in questo modo potrebbe prevenire le metastasi e le recidive”, ha detto la Seoane.

“Abbiamo scoperto che LIF disattiva il sistema di allarme che porta le cellule del sistema immunitario a correre ai ripari, come se un ladro disattivasse il sistema di allarme di una banca in modo che la polizia non possa arrivare”, ha spiegato l’esperta.

Il gruppo di ricerca ha osservato che LIF inibisce il gene CXCL9 , che agisce come segnale per attirare le cellule T nel sistema immunitario.

Quando LIF è bloccato, grazie al nuovo farmaco chiamato MSC-1, si induce la filtrazione delle cellule T che attaccano e distruggono il tumore.

Sebbene siano ancora necessari diversi anni prima che questo medicinale possa raggiungere tutti i pazienti, gli specialisti stanno studiando la sua efficacia e come potrebbero essere combinato con altri farmaci.

Tuttavia, l’oncologa ha detto che questo nuovo prodotto non è valido per tutti i tumori, ma solo per quelli che contengono alti livelli di LIF, come il cancro al pancreas, alle ovaie, del polmone e della prostata.

“È stato osservato che i tumori che esprimono LIF in una forma più elevata sono anche quelli più aggressivi e con una prognosi peggiore”, hanno detto gli esperti spagnoli.